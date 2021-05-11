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Dünya Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama
AVRUPA AMERİKA

Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası katliama kalkışarak, savaş uçaklarıyla masum Filistinlileri hedef aldı. Saldırılar sonrası aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi şehit olurken 100 ü aşkın Filistinli de yaralandı. Uluslararası medya kuruluşları, bu vahşeti görmezden gelerek İsrail'i 'masum' göstermeye çalıştı. Reuters, işgalci İsraillinin bir grup Filistinli vatandaşı araçla ezmesini, "Filistinliler arabasını taşladı" olarak verirken, New York Post, İsrail'in 9 çocuğu katletmesini, "Hamas'ın saldırıları sonucu 9'u çocuk 20 İsrailli öldü" şeklinde paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama
Uluslararası medya kuruluşları, İsrail'i 'mağdur', Filistinlileri 'saldırgan' olarak göstermeye çalıştı.

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek için nöbet tutan Filistinlilere dün sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi. Mescid-i Aksa'nın içini gerçek/plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla savaş alanına çevirdi.

Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz
DÜNYA
Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 24 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

Bu alçak saldırının ardından akşam saatlerinden itibaren ise masum Filistinli sivilleri, hedef gözetmeksizin savaş uçaklarıyla hedef aldı. Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında şehit olanların sayısı, bu sabah itibariyle 24'e, yaralı sayısı ise 100'ün üstüne yükseldi.

İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24'e yükseldi
DÜNYA
İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24'e yükseldi

REUTERS'E GÖRE FİLİSTİNLİLERİ EZEN İŞGALCİ MASUM

Dünya medyası İsrail'in bu vahşetini görmezden gelerek İsrail'i aklamaya girişti. Londra merkezli haber ajansı Reuters, İsrailli işgalcinin Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezmesini "Filistinliler arabasını taşladı" sözleriyle okuyucularına sundu.

AMERİKAN MEDYASINDAN GERÇEKTEN UZAK BAŞLIKLAR

New York Times gazetesi, herhangi bir neden belirtmeden "Gazzeli militanlar Kudüs’e roket fırlatıyor" başlığını attı.

Filistinlilerin günlerdir maruz kaldığı şiddete dair en ufak bir detay vermeyen gazete, İsrail'in saldırılarının "meşru" olduğu imasında bulundu.

AP'YE GÖRE NEDENİ BİLİNMEYEN PATLAMA!

The Associated Press haber ajansı ise Gazze'de 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu İsrail'in hava saldırılarını "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu.

İSRAİL'İN KATLİAMINI HAMAS'A YIKTILAR

New York Post gazetesi de çirkin bir manipülasyona imza attı. İşgalci İsrail'in 9'u çocuk 20 Filistinliyi katletmesi haberini, "Hamas kuvvetlerinin hava saldırıları sonucu 9'u çocuk olmak üzere 20 İsrailli öldü" şeklinde paylaştı. Haber, gösterilen tepkilerin ardından kaldırıldı.

ALMAN DEUTSCHE WELLE KATİLLERİ AKLADI

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, İsrail'in hedef göstermeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Filistinli çocukları, 'çatışmada hayatlarını kaybettiler' olarak servis ederek katilleri aklamaya çalıştı.

Alman devlet medyası Tagesschau, Müslümanların kutsalına saldıran, hedef gözetmeden Filistinli sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in vahşetini görmezden gelerek "İsrail 10 saattir ateş altında başlığı" attı.

BBC, "Kudüs krizi: Şiddet tırmanırken sükunet dileği" başlığıyla saldırıları Filistinlilerin kışkırttığına dair bir haber yayımladı.


Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz
DÜNYA
Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

ABD medyası onlarca kişinin şehit olduğu saldırıyı "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu
DÜNYA
ABD medyası onlarca kişinin şehit olduğu saldırıyı "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu

New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!
DÜNYA
New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!

İsrailli işgalci Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı
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İsrailli işgalci Kudüs'te Filistinlileri arabayla ezip ateş açtı
Kudüs'te bir İsrailli işgalci dehşet saçtı. Saldırgan, Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezdi. Ardından aracından inerek üzerlerine ateş açtı.

İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
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İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında çocuğunu şehit veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Kudüs uğruna kanımız ucuzdur, feda olsun. Herkes acilen Kudüs için cihada dursun' sözleriyle dünyaya haykırdı.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
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Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Şiddetin dozunu tırmandıran işgalciler, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mescid-i Aksa'nın avlusunda alevlerin yükseldiği görülüyor.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde, Filistinli kadınların bulunduğu bölmeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı. İçeride mahsur kalan kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.


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