Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek için nöbet tutan Filistinlilere dün sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi. Mescid-i Aksa'nın içini gerçek/plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla savaş alanına çevirdi.
ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 24 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
Bu alçak saldırının ardından akşam saatlerinden itibaren ise masum Filistinli sivilleri, hedef gözetmeksizin savaş uçaklarıyla hedef aldı. Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında şehit olanların sayısı, bu sabah itibariyle 24'e, yaralı sayısı ise 100'ün üstüne yükseldi.
REUTERS'E GÖRE FİLİSTİNLİLERİ EZEN İŞGALCİ MASUM
Dünya medyası İsrail'in bu vahşetini görmezden gelerek İsrail'i aklamaya girişti. Londra merkezli haber ajansı Reuters, İsrailli işgalcinin Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezmesini "Filistinliler arabasını taşladı" sözleriyle okuyucularına sundu.
Palestinians stone Israeli car, which crashes, as Jerusalem seethes https://t.co/hOVDoiYnAv pic.twitter.com/uV3aS92ZHQ
Palestinians stone Israeli car, which crashes, as Jerusalem seethes https://t.co/hOVDoiYnAv pic.twitter.com/uV3aS92ZHQ— Reuters (@Reuters) May 10, 2021
AMERİKAN MEDYASINDAN GERÇEKTEN UZAK BAŞLIKLAR
New York Times gazetesi, herhangi bir neden belirtmeden "Gazzeli militanlar Kudüs’e roket fırlatıyor" başlığını attı.
Filistinlilerin günlerdir maruz kaldığı şiddete dair en ufak bir detay vermeyen gazete, İsrail'in saldırılarının "meşru" olduğu imasında bulundu.
AP'YE GÖRE NEDENİ BİLİNMEYEN PATLAMA!
The Associated Press haber ajansı ise Gazze'de 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu İsrail'in hava saldırılarını "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu.
İSRAİL'İN KATLİAMINI HAMAS'A YIKTILAR
New York Post gazetesi de çirkin bir manipülasyona imza attı. İşgalci İsrail'in 9'u çocuk 20 Filistinliyi katletmesi haberini, "Hamas kuvvetlerinin hava saldırıları sonucu 9'u çocuk olmak üzere 20 İsrailli öldü" şeklinde paylaştı. Haber, gösterilen tepkilerin ardından kaldırıldı.
ALMAN DEUTSCHE WELLE KATİLLERİ AKLADI
Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, İsrail'in hedef göstermeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Filistinli çocukları, 'çatışmada hayatlarını kaybettiler' olarak servis ederek katilleri aklamaya çalıştı.
Alman devlet medyası Tagesschau, Müslümanların kutsalına saldıran, hedef gözetmeden Filistinli sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in vahşetini görmezden gelerek "İsrail 10 saattir ateş altında başlığı" attı.
BBC, "Kudüs krizi: Şiddet tırmanırken sükunet dileği" başlığıyla saldırıları Filistinlilerin kışkırttığına dair bir haber yayımladı.