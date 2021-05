Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek için nöbet tutan Filistinlilere dün sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi. Mescid-i Aksa'nın içini gerçek/plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla savaş alanına çevirdi.

DÜNYA Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 24 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

Bu alçak saldırının ardından akşam saatlerinden itibaren ise masum Filistinli sivilleri, hedef gözetmeksizin savaş uçaklarıyla hedef aldı. Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında şehit olanların sayısı, bu sabah itibariyle 24'e, yaralı sayısı ise 100'ün üstüne yükseldi.

DÜNYA İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24'e yükseldi

REUTERS'E GÖRE FİLİSTİNLİLERİ EZEN İŞGALCİ MASUM

Dünya medyası İsrail'in bu vahşetini görmezden gelerek İsrail'i aklamaya girişti. Londra merkezli haber ajansı Reuters, İsrailli işgalcinin Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezmesini "Filistinliler arabasını taşladı" sözleriyle okuyucularına sundu.

REKLAM

Palestinians stone Israeli car, which crashes, as Jerusalem seethes https://t.co/hOVDoiYnAv pic.twitter.com/uV3aS92ZHQ — Reuters (@Reuters) May 10, 2021

AMERİKAN MEDYASINDAN GERÇEKTEN UZAK BAŞLIKLAR

New York Times gazetesi, herhangi bir neden belirtmeden "Gazzeli militanlar Kudüs’e roket fırlatıyor" başlığını attı.

Filistinlilerin günlerdir maruz kaldığı şiddete dair en ufak bir detay vermeyen gazete, İsrail'in saldırılarının "meşru" olduğu imasında bulundu.

AP'YE GÖRE NEDENİ BİLİNMEYEN PATLAMA!

The Associated Press haber ajansı ise Gazze'de 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu İsrail'in hava saldırılarını "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu.

İSRAİL'İN KATLİAMINI HAMAS'A YIKTILAR

New York Post gazetesi de çirkin bir manipülasyona imza attı. İşgalci İsrail'in 9'u çocuk 20 Filistinliyi katletmesi haberini, "Hamas kuvvetlerinin hava saldırıları sonucu 9'u çocuk olmak üzere 20 İsrailli öldü" şeklinde paylaştı. Haber, gösterilen tepkilerin ardından kaldırıldı.

REKLAM

ALMAN DEUTSCHE WELLE KATİLLERİ AKLADI

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, İsrail'in hedef göstermeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Filistinli çocukları, 'çatışmada hayatlarını kaybettiler' olarak servis ederek katilleri aklamaya çalıştı.

Alman devlet medyası Tagesschau, Müslümanların kutsalına saldıran, hedef gözetmeden Filistinli sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in vahşetini görmezden gelerek "İsrail 10 saattir ateş altında başlığı" attı.

BBC, "Kudüs krizi: Şiddet tırmanırken sükunet dileği" başlığıyla saldırıları Filistinlilerin kışkırttığına dair bir haber yayımladı.





DÜNYA Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

DÜNYA ABD medyası onlarca kişinin şehit olduğu saldırıyı "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu

DÜNYA New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!

OYNAT 00:27 Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder