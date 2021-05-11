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Dünya New York Post algılarla oynuyor İsrailin 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi
AMERİKA

New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!

New York Post gazetesi çirkin bir manipülasyona imza attı. İşgalci İsrail'in 9'u çocuk 20 Filistinliyi katletmesi haberini, 'Hamas kuvvetlerinin hava saldırıları sonucu 9'u çocuk olmak üzere 20 İsrailli öldü' şeklinde paylaştı. Haber tepkilere neden olurken gazete sosyal medya hesabından paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
New York Post algılarla oynuyor: İsrailin 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!
New York Post, Doğu Kudüs'te 9'u çocuk 20 Filistinlinin katledilmesi haberini, "9'u çocuk 20 İsrailli Hamas saldırıları sonucu hayatını kaybetti" diye paylaştı.

Dünyanın kayıtsızlığından cesaret alarak devam eden İsrail zulmüne uluslararası medya manipülatif haberlerle destek veriyor.

Amerikan New York Post gazetesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 9'u çocuk 20 Filistinlinin katledilmesi haberini, "9'u çocuk 20 İsrailli Hamas saldırıları sonucu hayatını kaybetti" şeklinde servis etti.

  • Haberin sosyal medya üzerinden paylaşımının ardından gelen tepkiler sebebiyle New York Post haberi silmek zorunda kaldı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşlere saldırması sonucu 536 kişi yaralanmıştı. İsrail'in Gazze sınırına gerçekleştirdiği hava saldırılarında ise 9'u çocuk 20 Filistinli şehit düşmüştü.

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