New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi! New York Post gazetesi çirkin bir manipülasyona imza attı. İşgalci İsrail'in 9'u çocuk 20 Filistinliyi katletmesi haberini, 'Hamas kuvvetlerinin hava saldırıları sonucu 9'u çocuk olmak üzere 20 İsrailli öldü' şeklinde paylaştı. Haber tepkilere neden olurken gazete sosyal medya hesabından paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2021, 04:39 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2021, 05:44 Yeni Şafak