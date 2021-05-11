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Dünya İsrail Gazzeye savaş uçaklarıyla saldırdı Şehit sayısı 25e yükseldi
ORTADOĞU

İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 25'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı. 115 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İsrail Gazzeye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 25e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze'deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan apartmanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.
İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.

Açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, biri kadın olmak üzere 25 Filistinlinin şehit olduğu, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
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İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında çocuğunu şehit veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Kudüs uğruna kanımız ucuzdur, feda olsun. Herkes acilen Kudüs için cihada dursun' sözleriyle dünyaya haykırdı.

İsrail ordusu takviye gönderdi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.
İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail kana doymuyor: Gazze’de savaş uçaklarının vurduğu binada 2 Filistinli can verdi
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İsrail kana doymuyor: Gazze’de savaş uçaklarının vurduğu binada 2 Filistinli can verdi

Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz
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Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz
2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Gazze'den roketler atılmaya devam ediyor: İsrail 'Demir Kubbe'yi devreye soktu
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Gazze'den roketler atılmaya devam ediyor: İsrail 'Demir Kubbe'yi devreye soktu
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldığı bildirildi. Roket sirenlerinin çalınması ile devreye giren 'Demir Kubbe' Hava Savunma Sistemi, atılan roketleri havada imha etti.


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