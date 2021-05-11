Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

Kudüs dün alçakça bir saldırıya maruz kaldı. İslam dünyasının yalnız bıraktığı Filistin halkının tarihi direnişine ev sahipliği yaptı. Sözde ‘Kudüs Günü’ dolayısıyla Aksa’yı işgal edeceğini ilan eden işgalciler, gece yarısı düğmeye bastı. Şehrin büyük bölümünün elektriğini kesen işgalciler, kalabalıklar halinde Eski Şehir’in kapılarını kontrol altına alıp barikatlar oluşturdu. Filistinliler ise işgalcinin bu girişimine karşı Mescidi Aksa’nın avlusunda mescitlerin kapılarında barikatlar oluşturdu. İşgalcilere karşı direnmek için avlunun dört bir yanına taşlar yığıldı.

AKSA’NIN ÜSTÜNDE DEVRİYE

İsrail polisleri dün sabah saat 07.00’de ayrı koldan Mescid-i Aksa’ya girerek işgale başladı. Avludaki ve mescitlerin içindeki insanlara plastik mermiler ve ses bombaları yağdırıldı. Günlerdir Aksa’da nöbet tutan gençler ise işgalcileri taşlarla karşılık verdi. İsrail insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler gün boyu Aksa’nın üstünde devriye attı. Aksa Camii’nin içine de yüzlerce ses bombası atan alçaklar, camiyi de zarar verdi. Caminin kubbesine çıkarak camların olduğu yerlere parçalayan İsrail polisi buradan plastik mermi ve gaz bombaları attı.

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OYNAT 01:21 İşgalci İsrail güçleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ifade edildi. BiP'te paylaş

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APAR TOPAR KAÇTILAR

Bunun üzerine şehirdeki tüm camilerinden halka öğle namazında Mescid-i Aksa’da buluşma çağrısı yapıldı. Bu anonsların ardından insanlar yollara dökülerek Aksa’ya akın etmeye başladı. İsrail polisi on binlerce Filistinlinin katıldığı yürüyüşe müdahale edemedi. Bir yandan on binlerin yürüyüşü, diğer yandan Aksa’daki amansız direniş karşısında İsrail polisi Mescid-i Aksa’dan 4,5 saat sonra apar topar çekilmek zorunda kaldı. İsrail’in geride bıraktığı enkazı temizleyen gençler, yerleşkenin dört bir yanına saçılan binlerce gaz kapsülü toplandı. Daha sonra binlerce Filistinli yine Aksa’da öğle namaz ve şükür namazı kılındı.

İsrail uçaklarının bombardımında sivil yerleşimin çok yoğun olduğu Beyt Hanun ve Cibaliya mahalleleri hedef alındı. Saldırılarda 20 şehidin yanı sıra onlarca Filistinli de yaralandı.

İŞGALCİDEN GÜN BOYU ARALIKSIZ SALDIRI

İsrail’in alçakça saldırılarında en az 331 kişi yaralandı. İsrail polisi sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale etmesini engelledi. İsrail güçleri, akşam namazının ardından Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı. Saldırılarda atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı. Teravih namazı sonrası da işgal güçleri, Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı.

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YAHUDİ İŞGALCİLER HÜSRANA UĞRADI

Sabah erken saatlerden itibaren İsrail polisinin koruması altında Şam Kapısı’ndan girerek Burak Duvarı’nda toplanan binlerce Yahudi yerleşimci de hüsrana uğradı. Son 1 aydır Mescid-i Aksa’yı basma hayalleri kuran yerleşimciler akşama kadar şarkılar söyleyip dans ederek İsrail polisinin Aksa’da tam kontrolü sağlamasını bekledi. Şehrin değişik kapılarında Filistinlilere saldırmayı deneyen yerleşimciler Filistinliler karşılık verince kaçmak zorunda kaldı. Bazı gruplar Aksa’nın kapısını zorlasa da başarılı olamadı. Akşam saatlerinde önce rota değiştiren fanatik Yahudiler, daha sonra yürüyüşü iptal etmek zorunda kaldı.

ARACIYLA GENÇLERİ EZDİ

İsrail polislerinin yanı sıra Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere acımasızca saldırdı. Bir Yahudi yerleşimci aracını Mescid-i Aksa’nın kapısında bekleyen gençlerin üzerine sürdü. Bir genci ezen cani yerleşimci duvara çarparak durdu. Filistinli gençler, caniyi linç etmek istedi. Ancak İsrail polisi caniyi Filistinli gençlere silah çekerek korudu.

OYNAT 00:37 Filistinliler boş mermi kovanlarıyla Mescid-i Aksa’yı resmetti İşgalci İsrail güçlerinin attığı ses bombaları, plastik ve gerçek mermilerin boş kovanları Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve çevresinde birikti. Bir grup Filistinli ise biriken boş kovanlarla Mescid-i Aksa'nın şeklini oluşturdu. Filistinliler, oluşturdukları şekiller ile İsrail'in saldırılarına rağmen ayakta durmaya ve Kudüs'ü savunmaya devam edecekleri mesajını verdi. BiP'te paylaş

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DÜNYA İşgalci kuvvetler Mescid-i Aksa'da akşam namazından sonra yeniden cemaate saldırdı