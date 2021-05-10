​ABD medyası onlarca kişinin şehit olduğu saldırıyı "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu.

İşgalci İsrail güçlerinin günlerdir Kudüs'te sivilleri hedef alan saldırıları bugün artarak devam etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi düzenlenen hava saldırılarında 9’ü çocuk 20 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Saldırılarda 65 kişi de yaralandı.

Amerikan medyası gerçekten uzak başlıklar attı

Söz konusu gelişmeleri okuyucularıyla paylaşan Amerikan medyası ise, yaşananları sansürleyerek gerçeği çarpıttı.

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesi, herhangi bir neden belirtmeden "Gazzeli militanlar Kudüs’e roket fırlatıyor." başlığını attı.

Filistinlilerin günlerdir maruz kaldığı şiddete dair en ufak bir detay vermeyen gazete, İsrail'in saldırılarının "meşru" olduğunu ima etti.

REKLAM

The Associated Press haber ajansı ise, Gazze'de 3'ü çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısını "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak vermeyi tercih etti.

Söz konusu haberden kısa bir süre sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 9'u çocuk 20 kişi olarak güncellenmişti.

DÜNYA Reuters algı peşinde: Sivilleri aracıyla ezen İsrailli saldırganı 'masum' gösterdiler

OYNAT 01:21 İşgalci İsrail güçleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ifade edildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder