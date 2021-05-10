​ABD medyası onlarca kişinin şehit olduğu saldırıyı "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu.

İşgalci İsrail güçlerinin günlerdir Kudüs'te sivilleri hedef alan saldırıları bugün artarak devam etti.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi düzenlenen hava saldırılarında 9’ü çocuk 20 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Saldırılarda 65 kişi de yaralandı.
Amerikan medyası gerçekten uzak başlıklar attı
Söz konusu gelişmeleri okuyucularıyla paylaşan Amerikan medyası ise, yaşananları sansürleyerek gerçeği çarpıttı.
ABD'de yayın yapan New York Times gazetesi, herhangi bir neden belirtmeden "Gazzeli militanlar Kudüs’e roket fırlatıyor." başlığını attı.
Filistinlilerin günlerdir maruz kaldığı şiddete dair en ufak bir detay vermeyen gazete, İsrail'in saldırılarının "meşru" olduğunu ima etti.
The Associated Press haber ajansı ise, Gazze'de 3'ü çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısını "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak vermeyi tercih etti.
Söz konusu haberden kısa bir süre sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 9'u çocuk 20 kişi olarak güncellenmişti.