Dünya Yunanistanın eşit mesafe rahatsızlığı sürüyor NATOya tehdit dolu mektupta Türkiyeye yönelik küstah ifadeler
AVRUPA

Yunanistan'ın 'eşit mesafe' rahatsızlığı sürüyor: NATO'ya tehdit dolu mektupta Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime eşit mesafede yaklaştıklarını söylemesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Türkiye karşıtı peş peşe provokasyon hamleleri yapan Yunanistan'ın dışişleri bakanı olarak görev yapmış emekli bir diplomatı olan Petros G. Molyviatis, Stoltenberg'e tehditkâr bir mektup kaleme alarak, Türkiye ve NATO'ya yönelik küstah ifadeler kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistanın eşit mesafe rahatsızlığı sürüyor: NATOya tehdit dolu mektupta Türkiyeye yönelik küstah ifadeler
Arşiv

Yunanistan'ın Türkiye karşıtı provokasyon hamleleri yaptığı dönemde NATO tarafından yapılan bir açıklama ülkede adeta soğuk duş etkisi yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Atina Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, "Türkiye ve Yunanistan sadık müttefiklerdir. Türkiye ile Yunanistan'ı Ege'deki anlaşmazlıklarını güven ve ittifak dayanışması ruhu çerçevesinde, çözmeye teşvik ediyoruz. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime eşit mesafede yaklaşıyoruz" ifadelerini kullanması Yunanistan'ı rahatsız etti.

KÜSTÂH İFADELER: 'SALDIRGANI TERCİH EDİYORSUNUZ'

Yunanlar tarafından tepkiyle karşılanan açıklamalar sonrası Yunanistan eski dışişleri bakanı ve emekli bir diplomat olan Petros G. Molyviatis da Stoltenberg'e küstah ifadelerle dolu tehditkâr bir mektup kaleme aldı.

Petros G. Molyviatis
Petros G. Molyviatis

Emekli diplomat Petros G. Molyviatis eşit mesafe sözlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanan Molyviatis, "Kurbanın zararına saldırganı tercih ediyorsunuz" dedi. Küstah sözlerini bu durum 'NATO ittifakına zarar verir' diyerek sürdürdü.

STOLTENBERG'E YÜKLENDİ

Stoltenberg'e yönelik ise "kendisini atayan ve maaşını vergi mükelleflerinin parasından ödeyen hükümetlerin bir çalışanı" ifadelerini kullanan Molyviatis, NATO Genel Sekreterinin politika formülize edemeyeceğini üye devletlerin onayı olmadan pozisyon ifade edemeyeceğini söyledi.

Sözlerine "Yunan hükümeti bu açıklamaları onaylamadı" şeklinde devam etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

'TÜRKİYE TOPRAKLARIMIZI TALEP EDİYOR' İDDİASI

NATO'dan sık sık 'Türkiye önemli bir müttefikimizdir' açıklamaları gelirken Molyviatis, Türkiye'nin NATO üyeliğinden de rahatsız olduğunu dile getirdi. Türkiye ile ilgili asılsız iddialarda bulunmayı sürdürerek Türkiye'nin Yunan topraklarını talep ettiğini söyledi.

Yunanistan adaları savaşa hazırlıyor: Türkiye bu tehdide artık kayıtsız kalamaz
DÜNYA
Yunanistan adaları savaşa hazırlıyor: Türkiye bu tehdide artık kayıtsız kalamaz

ADALARI SİLANLANDIRDIKLARINI İTİRAF ETTİ

Yunanistan'ın Ege Denizi üzerindeki provokatif eylemlerini görmezden gelerek Türk savaş uçaklarının bu bölgelerde uçtuğu iddialarını da sözlerine ekledi.

1923'teki Lozan ve 1947'deki Paris anlaşmaları ile silahsızlandırılmış statüdeki adaları silahlandırdıklarını üstü örtülü bir şekilde kabul eden açıklamalarda bulunan Molyviatis, Türkiye'nin uluslararası anlaşma vurgusunu eleştirmekten de geri durmadı.

Meis’e asker çıkardılar: Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor
DÜNYA
Meis’e asker çıkardılar: Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor

"GÖREVİNİZ BİTENE KADAR SUSUN"

Molyviatis, Stoltenberg'e Türkiye ve Yunanistan'a eşit mesafede durmanın Türkiye'yi desteklemek anlamına geldiğini söylerken diyalog kanallarını kapatma nedenlerini de itiraf etmiş oldu. 'İttifakı temsil ediyorsunuz, sözleriniz ittifakın bütünlüğünü güçlendirmeye değil dağılmasına yol açar' diyerek tehditkâr sözlere başvurdu.

Stoltenberg'e gözdağı vermeyi amaçlayan Molyviatis, 'İttifak içinde bu benzeri görünmeyen ve kabul edilemez duruma çare bulmak için müdahale etme yetkiniz yoksa, görev süreniz bitene kadar yapılacak en iyi şey susmak" dedi.

Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a sert tepki: Operasyon çekmekten vazgeçin
GÜNDEM
Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a sert tepki: Operasyon çekmekten vazgeçin

Hulki Cevizoğlu ABD'nin 'Türkiye'de iktidar değişikliği' planını anlattı: Muhalefet de 'Armut piş ağzıma düş' diye bekliyor
GÜNDEM
Hulki Cevizoğlu ABD'nin 'Türkiye'de iktidar değişikliği' planını anlattı: Muhalefet de 'Armut piş ağzıma düş' diye bekliyor

Yunan basınının akıl tutulması: Stoltenberg'i 'eşit mesafede durmakla' suçladılar
DÜNYA
Yunan basınının akıl tutulması: Stoltenberg'i 'eşit mesafede durmakla' suçladılar
Bedelli askerlik ücreti kaç para olacak

Bedelli askerlik ücreti kaç para olacak

550 bin kişi yararlanacak: Beklentiler ne?
Soyguncu sert kayaya çarptı

Soyguncu sert kayaya çarptı

​Kuyumcuyu soymak istedi neye uğradığını şaşırdı.
Filonun en güçlüsü

​Son hazırlıklar tamam: Türkiye için gün sayıyor.

Mahir Ünal: Yoklama kaçağı ve bakâyalar bedelli askerlikten yararlanacak.

​Yerin beş metre altında ortaya çıktı.

​Kocaeli'de kimya fabrikasında büyük yangın.

​İstanbul'da bir garip operasyon.

Google Earth'ten 'flamingo' gözlemi.

​Marmara Denizi'ni sardı: Milyonlu rakamlara ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.