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Dünya Meise asker çıkardılar Yunanistanın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor
AVRUPA

​Meis’e asker çıkardılar: Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor

Meis’e asker çıkardılar: Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor

Fransa’nın desteğini alan Atina Doğu Akdeniz’deki gerilimi artırıyor. Yunun ordusu Türkiye’ye 2 km uzaklıkta bulunan ve uluslararası hukuka göre silahlandırılması yasak olan Meis Adası’na asker çıkardı. Tam teçhizatlı askerler, feribotlarla ve turistlerin arasına karışarak adaya geldi. Fotoğraflarını ise Fransız haber ajansı AFP çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yunanistan, Türkiye’nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası’na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti. Atina’nın bu hamlesi AFP’den Louisa Gouliamaki’nin fotoğraflarına yansıdı. Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de sismik arama çalışma faaliyetlerine başlaması Yunanistan’da büyük paniğe neden oldu. Bölgede çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan son olarak silahlandırılması yasak olan Meis Adası’na turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı. Yunanistan’ın bu hamlesi AFP’nin fotoğraflarına yansıdı. Görüntülerde Yunanistan’ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin bölgeye ayak bastığını gösterdi. 28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

PROVOKASYONA MÜSAADE ETMEYİZ

Dışişleri Bakanlığı, Yunan tahrikine sert tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, basına yansıyan haber hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bunun, Yunanistan’ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz’deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aksoy, adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizdi: “Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır.”

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Paris Antlaşması’na göre yasak!

Ege Adaları’nın silahlandırılması, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması’na göre kısıtlandı. Pek çok adada kolluk kuvveti dışında silahlı kuvvet bulundurulmaması ve tahkimat yapılmaması hükme bağlandı. Paris Antlaşması ile “12 ada” olarak anılan 14 ada İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verildi. Antlaşmanın 14. maddesine göre bu adaların üzerinde ancak asayişi sağlayacak kadar kuvvet bulundurulabiliyor. Ancak Yunanistan Ege’deki adaları 1960’lı yıllardan itibaren silahlandırmaya başladı.

Gemilerimiz teyakkuzda

Türk savaş gemileri bölgede.

  • Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de yapacağı araştırmalar için NAVTEX ilan etmesinin ardından, Antalya’nın Kaş ilçesine gelen Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor. Bölgede bulunan Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 2 fırkateynden biri, sürekli olarak Kaş ilçesinin hemen karşısındaki Limanağzı Koyu’nda bekliyor. Biri ise zaman zaman seyri sefere çıkıyor. İki savaş gemisi sürekli olarak, Limanağzı’ndaki bekleyişte nöbet değişimi yapıyor.

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