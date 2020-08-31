​Meis’e asker çıkardılar: Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor

Yunanistan, Türkiye’nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası’na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti. Atina’nın bu hamlesi AFP’den Louisa Gouliamaki’nin fotoğraflarına yansıdı. Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de sismik arama çalışma faaliyetlerine başlaması Yunanistan’da büyük paniğe neden oldu. Bölgede çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan son olarak silahlandırılması yasak olan Meis Adası’na turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı. Yunanistan’ın bu hamlesi AFP’nin fotoğraflarına yansıdı. Görüntülerde Yunanistan’ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin bölgeye ayak bastığını gösterdi. 28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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PROVOKASYONA MÜSAADE ETMEYİZ

Dışişleri Bakanlığı, Yunan tahrikine sert tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, basına yansıyan haber hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bunun, Yunanistan’ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz’deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aksoy, adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizdi: “Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır.”

GÜNDEM Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler

Paris Antlaşması’na göre yasak!

Ege Adaları’nın silahlandırılması, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması’na göre kısıtlandı. Pek çok adada kolluk kuvveti dışında silahlı kuvvet bulundurulmaması ve tahkimat yapılmaması hükme bağlandı. Paris Antlaşması ile “12 ada” olarak anılan 14 ada İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verildi. Antlaşmanın 14. maddesine göre bu adaların üzerinde ancak asayişi sağlayacak kadar kuvvet bulundurulabiliyor. Ancak Yunanistan Ege’deki adaları 1960’lı yıllardan itibaren silahlandırmaya başladı.

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