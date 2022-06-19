Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a sert tepki: Operasyon çekmekten vazgeçin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Şentop, Yunanistan'a sert tepki göstererek, "Başka ülkelerin kucağına oturarak Türkiye'ye karşı operasyon çekmekten vazgeçilmesini tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI

Polise yumruk atan DBP Milletvekili Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Şentop, "Dokunulmazlık milletvekillerine suç işleme yetkisi vermez" dedi.

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"PİYON OLARAK KULLANILIYOR"

Şentop'un açıklamaları şu şekilde: "Bir süredir dünyada uluslararası alanda daha çok bazı uluslararası terör örgütleri piyon, aparat olarak kullanılırdı. Şimdi maalesef artık devletlerin bir piyon olarak kullanıldığı görülüyor. Bir devlet kendine piyon olma görevini uygun görüyor, layık görüyorsa o devlete o gözle bakmak gerekir.

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Adalar Denizi'ndeki konu hepimizin malumu... Uşi antlaşmasından başlayarak, daha sonra Lozan ve Paris antlaşmasından gelen bir statü var. Türkiye bunu dile getiriyor. Biz de bir tabir vardır. El eşeğine binen erken iner. Ama Yunanistan'ı bir piyon olarak kullananlar çekip gidecekler. Burada aklı başında devlet adamları hareket etmeli.

YUNANSİTAN'A TAVSİYE

Yunanistan'ın NATO'ya tekrar kabulünde Türkiye iyi niyetini göstermiştir. Barış esastır ama Türkiye haklarını her türlü yolla koruyabilecek iktidarda ve güçtedir.

Başka ülkelerin kucağına oturarak Türkiye'ye karşı operasyon çekmekten vazgeçilmesini tavsiye ediyorum.