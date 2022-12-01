Ekonomi AK Partili Kurtulmuştan asgari ücret mesajı Tatmin edici bir rakam açıklanacak
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AK Parti'li Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı: Tatmin edici bir rakam açıklanacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT çalışmalarında son noktaya gelindiğini belirten Kurtulmuş, asgari ücret için "Tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını tahmin ediyorum. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir artış olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Kurtulmuştan asgari ücret mesajı: Tatmin edici bir rakam açıklanacak
​​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK "Özel Röportaj" programında Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

"Bu konu uzunca bir süredir hükümetin masasında olan bir konudur. Bununla ilgili bütün teknik detayların çalışması Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Sonuna doğru gelindi, son rötuşlar yapılacak ve kamuoyuna sunulacak. Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Artık son noktaya doğru gelindi. Rasyonel gerçekçi adım atılacak.

Zaten bütçede gerekli fasıllar arasında kaydırma yapılabilir.

ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ RAKAM GÜNDEMDE?

Bir rakam söylemem ama rakamın nasıl belirleneceği bellidir. Bugün ilk toplantı yapılacak. Makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır. Tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını tahmin ediyorum. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir artış olacağını düşünüyorum.

Alım gücünün artırılması en temel hedeflerimizden biridir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Umuyorum iyi oldu denilecek bir artış olacaktır.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLUR MU?

Bir düşme eğilimi içerisinde olacağı görülüyor. Belli bir seviye içinde enflasyonun düşeceği görülüyor. Bu da vatandaşımız için olumlu bir göstergedir. En önemli önceliklerden biri enflasyonla mücadele olmaktır.

ALTILI MASANIN ANAYASA TASLAĞI

Detaylı okudum. Ama maalesef hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak bir metinle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın tespiti son derece doğrudur. Bu bir anayasa teklifi değil anayasa değişikliği teklifidir.

Ortaya konulan şey bir parlamenter sistem teklifi değildir. Hem cumhurbaşkanı seçilecek, hem başbakan seçilecek diyorlar. Yani bu en iyimser haliyle yarı başkanlık sistemidir."



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