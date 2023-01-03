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EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç oldu?

EYT ile ilgili son gelişmeler emekli olacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

EYT'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte tüm gözler Meclis'e çevrildi. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken bir yandan da emekli maaşı hesabı yapmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenlemede 199 yılında getirilen yaş sınırı kaldırılırken gözler emekli EYT’linin kıdem tazminatı ve izin ücreti haklarına çevrildi. Buna göre, EYT resmi olarak çıkış tarihi netleşti mi? EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak? İşe giriş tarihi geri çekildi mi? İşte Cumhurbaşkanı'nın EYT'te ile ilgili yaptığı son açıklamanın ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYTDE BUGÜN SON DAKİKA GELİŞMESİ: (3 Ocak) Prim gün sayısı kaç? Kadınlar ve Erkekler için EYT gün sayısı
Vedat Bilgin

EYT düzenlemesine dair tüm detaylar emeklilik bekleyenlerin gündeminde yer alıyor. Çalışmalar ve düzenlemeler tamamlanarak Meclis'e sunulması bekleniyor. Aralık ayında TBMM’ye sunulması beklenen EYT, teklifi yasalaştıktan hemen sonra yürürlüğe girecek. Yürürlüğe giren yasayla birlikte EYT’liler, 8 Eylül 1999 öncesindeki koşullar ile emekli olacaklar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturmuş olacağımıza inanıyorum. 99 öncesi işe girenlerin beklentilerini karşılayacak.'' dedi. Erdoğan, ''Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlandırma işlemlerini başlatmıştır.'' dedi.

EYT'DE PRİM GÜNÜ VE HİZMET YILI ŞARTI KAÇ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturmuş olacağımıza inanıyorum. 99 öncesi işe girenlerin beklentilerini karşılayacak.'' dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.

İLK EMEKLİ AYLIĞI MART'A KALABİLİR

Yasa ocak ayının üçüncü haftasına kadar TBMM’den geçerek yürürlüğe girerse, yaş dışındaki prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirmiş olanlar ocak ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesi verdiklerinde, 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlatabilirler. Yasa görüşmelerinin uzaması ve Resmi Gazete’de yayımlanması ocak ayının son günlerine kalırsa, emeklilik başvurusu konusunda yığılmayı önlemek amacıyla yürürlük tarihi bir sonraki aya bırakılabilir. Bu durumda ilk emekli aylığının bağlanması mart ayına kalabilir.

EYT KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLACAK?

Bakan Bilgin, EYT prim gün sayısı hakkında detayları paylaştı. EYT için 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı yer alıyor. Kadınlar için 20 yıl ve erkekler için 25 yıl şartı bulunuyor.

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, EYT maaşları hakkında açıklama yaptı. Bayram; "Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında mutlaka maaş farkı olacaktır.

Örnek vermek gerekirse 5000 prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş 3500 lira maaş alacakken 9000 bin prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş bu rakamın çok üzerinde maaş alacak.

En düşük esnaf emeklisi 4 bin 196 lira alırken SSK 2000 öncesi 4 bin 678 lira maaş alıyor. SSK 2000 sonrası ise 3500 lira maaşı var. EYT'liler de bu rakam üzerinden maaşlarını alacaklar. Taban fiyat bu olacak." dedi.

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