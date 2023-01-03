EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç oldu?

EYT düzenlemesine dair tüm detaylar emeklilik bekleyenlerin gündeminde yer alıyor. Çalışmalar ve düzenlemeler tamamlanarak Meclis'e sunulması bekleniyor. Aralık ayında TBMM’ye sunulması beklenen EYT, teklifi yasalaştıktan hemen sonra yürürlüğe girecek. Yürürlüğe giren yasayla birlikte EYT’liler, 8 Eylül 1999 öncesindeki koşullar ile emekli olacaklar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturmuş olacağımıza inanıyorum. 99 öncesi işe girenlerin beklentilerini karşılayacak.'' dedi. Erdoğan, ''Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlandırma işlemlerini başlatmıştır.'' dedi.

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EYT'DE PRİM GÜNÜ VE HİZMET YILI ŞARTI KAÇ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturmuş olacağımıza inanıyorum. 99 öncesi işe girenlerin beklentilerini karşılayacak.'' dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.

İLK EMEKLİ AYLIĞI MART'A KALABİLİR

Yasa ocak ayının üçüncü haftasına kadar TBMM’den geçerek yürürlüğe girerse, yaş dışındaki prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirmiş olanlar ocak ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesi verdiklerinde, 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlatabilirler. Yasa görüşmelerinin uzaması ve Resmi Gazete’de yayımlanması ocak ayının son günlerine kalırsa, emeklilik başvurusu konusunda yığılmayı önlemek amacıyla yürürlük tarihi bir sonraki aya bırakılabilir. Bu durumda ilk emekli aylığının bağlanması mart ayına kalabilir.

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Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 2, 2022

EYT KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLACAK?

Bakan Bilgin, EYT prim gün sayısı hakkında detayları paylaştı. EYT için 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı yer alıyor. Kadınlar için 20 yıl ve erkekler için 25 yıl şartı bulunuyor.

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, EYT maaşları hakkında açıklama yaptı. Bayram; "Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında mutlaka maaş farkı olacaktır.

Örnek vermek gerekirse 5000 prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş 3500 lira maaş alacakken 9000 bin prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş bu rakamın çok üzerinde maaş alacak.

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En düşük esnaf emeklisi 4 bin 196 lira alırken SSK 2000 öncesi 4 bin 678 lira maaş alıyor. SSK 2000 sonrası ise 3500 lira maaşı var. EYT'liler de bu rakam üzerinden maaşlarını alacaklar. Taban fiyat bu olacak." dedi.



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