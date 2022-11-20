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Doğalgaz yardımı ödemesi başladı: Doğalgaz destek başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlara yapılan doğalgaz yardımı ödemesi için açıklama geldi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı ödemelerinin başladığın duyurdu. Bakan Derya Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” dedi. Peki doğalgaz yardım başvurusu nasıl nereden yapılır?Doğalgaz desteği kaç ay verilecek, kimler alacak, başvuru şartları neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DOĞALGAZ YARDIMI SORGULAMA: Doğalgaz desteği ödemeleri başladı mı? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Doğalgaz destek ödemeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı ödemelerinin başladığın duyurdu. İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı.

Doğalgaz yardımı parası
Doğalgaz yardımı parası

Doğalgaz destek parası ne kadar?

  • Bakan Derya Yanık, "Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Kronik hastalara ek ödeme var mı?

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair rapor bilgilerini sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız.” diye konuştu.

Doğalgaz yardım başvurusu nasıl nereden yapılır?

Doğal Gaz Tüketim Desteği’nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” dedi.

Doğal gaz yardımı kaç ayda bir veriliyor?

Doğalgaz destek ödemeleri ekim ve kasım aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılacak.

Doğalgaz desteği başvuru şartları neler?

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

  • • Türk vatandaşı olması,
  • • e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
  • • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
  • • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
  • • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
  • • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,
  • kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

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