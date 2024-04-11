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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın, 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Halil Akkoç
12:48 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:13 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Ticaret Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde, DTÖ’nün açıklamasına göre ülkemizin ihracatının pozitif olarak ayrıştığını görmekteyiz. Bu kapsamda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan verileri baz aldığımızda, küresel mal ihracatı 2023 yılında yüzde 5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye’nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08’e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır."
denildi.

Küresel mal ihracatında bölgesel farklılaşmanın dikkat çektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İthalat talebi Avrupa'da keskin bir şekilde düşerken, Kuzey Amerika'da azalmış, Asya'da yatay seyretmiştir. Enerji ihracatçısı ekonomilerde ise mal ihracatının arttığı gözlenmiştir. Böylece 2022 yılında yüzde 3 artan mal ticaret hacmi 2023'te yüzde 1,2 oranında gerilemiştir. DTÖ tarafından küresel ticaret hacminin 2024'te yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 artması beklenmektedir. Ancak DTÖ bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtmiştir.

Küresel hizmet ihracatı ise yüzde 9 oranında artış ile 7,8 trilyon dolar olmuştur. Türkiye’nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz."

#Ticaret Bakanlığı
#Türkiye
#İhracat
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