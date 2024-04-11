Ticaret Bakanlığı: Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

"Ticaret Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde, DTÖ’nün açıklamasına göre ülkemizin ihracatının pozitif olarak ayrıştığını görmekteyiz. Bu kapsamda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan verileri baz aldığımızda, küresel mal ihracatı 2023 yılında yüzde 5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye’nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08’e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır."