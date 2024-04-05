Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde 414,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk üç ayında Trabzon'dan 319 milyon 994 bin 603 dolar, Rize'den 60 milyon 833 bin 578 dolar, Artvin'den 21 milyon 355 bin 593 dolar ve Gümüşhane'den 12 milyon 477 bin 150 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 199 milyon 623 bin 486 dolarla fındığın geldiğine işaret ederek ikinci sırada 50 milyon 680 bin 902 dolarla yaş meyve ve sebze, üçüncü sırada 51 milyon 948 bin 715 dolarla su ürünleri ve mamulleri, dördüncü sırada 49 milyon 664 bin 465 dolarla maden ve metaller, beşinci sırada ise 9 milyon 460 bin 326 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi ürünlerinin geldiğini aktardı.