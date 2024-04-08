Depremzede illerde ihracat yüzde 21 arttı

Depremlerden etkilenen 11 ilin ilk çeyrekte yaptığı toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,04 artarak 6 milyar 86 milyon 873 bin dolara çıktı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türkiye 2024 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 3,6 artışla 63,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. İlk çeyrekte 6 Şubat 2023 depremlerinin vurduğu 11 ilin toplam ihracatında da güçlü bir toparlanma görüldü. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın ilk çeyrekte yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre 21,04 artışla 6 milyar 86 milyon 873 bin dolara yükseldi. 11 ilden geçen yılın ocak-mart döneminde 5 milyar 28 milyon 525 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece depremden etkilenen 11 ilde ihracat, ilk çeyrekte 2023 yılının aynı dönemindeki seviyeyi geçti.

HATAY'DAN YÜZDE 43 ARTIŞ

Depremzede 11 ilden 8'i ihracatını artırırken, 3'ünün dış satımında ise düşüş görüldü. Ocak-mart döneminde en fazla ihracat yapan il 2 milyar 319 milyon 332 bin dolar ile Gaziantep oldu. Gaziantep’i 1 milyar 446 milyon 147 bin dolar ile Hatay, 1 milyar 75 milyon 942 bin dolar ile Adana izledi. İlk çeyrekte yaptığı ihracatı yıllık bazda en fazla artıran il ise yüzde 43,5 ile Hatay oldu. Hatay’ı yüzde 35,9 ile Kahramanmaraş ve yüzde 27 ile Şanlıurfa takip etti. Ocak-mart döneminde ihracatı en fazla gerileyen iller ise yüzde 26,3 ile Diyarbakır, yüzde 13,9 ile Kilis ve yüzde 9,3 ile Elazığ olarak sıralandı.

2022 RAKAMLARINA ÇOK YAKLAŞTI

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 ilin 2022'nin ilk çeyreğinde yaptığı ihracat ise 6 milyar 182 milyon 595 bin dolar tutarında gerçekleşmişti. Depremin sebep olduğu olumsuzlukların etkisiyle geçen 2023'ün ilk çeyreği ile 2022’nin aynı dönemi kıyaslandığı ihracatta 1 milyar 154 milyon 69 bin dolarlık kayıp meydana geldi. Ancak bu yılın ilk üç ayında yapılan ihracatın, 2022’nin aynı dönemine yaklaştığı görüldü. İki dönem arasındaki ihracat farkı yalnızca 95 milyon 721 milyon dolar olarak hesaplandı.

Fikret Kileci

GÜNEYDOĞU'DAN 187 ÜLKEYE SATIŞ YAPILIYOR

Güneydoğu Anadolu, depreme rağmen ihracatla ekonomiye en fazla katkı sağlayan bölgelerden biri olmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde toplam 187 ülkeye ihracat yapan bölge ihracatı 2,9 milyar dolar oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci “Riskleri fırsata çevirme yeteneğimizle son yıllardaki bütün küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen sürdürülebilir ihracatı önceleyerek daima büyümeyi hedefleyen ihracat politikamızdan taviz vermiyoruz” şeklinde konuştu.







