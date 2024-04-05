Yılın ikinci çeyreği için ihracat beklentisi yüzde 18,4 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin motorlu kara taşıtlarının kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2022 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 343 milyar 917 milyon kilometre yol kat edildi. Toplam kilometrenin yüzde 55,7'si otomobiller, yüzde 20,4'ü kamyonetler, yüzde 12,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü motosikletler, yüzde 4'ü minibüsler ve yüzde 3,2'si otobüsler tarafından yapıldı.