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Ekonomi

Yılın ikinci çeyreği için ihracat beklentisi yüzde 18,4 puan arttı

Ticaret Bakanlığının yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 18,4 puan artarak 123,3'e yükselirken ithalat beklenti endeksi 10,1 puan azalışla 104,5'e geriledi.

11:26 - 5/04/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlık, yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.


Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 18,4 puan arttı. Yılın ilk çeyreğinde 104,9 olan endeks, ikinci çeyrekte 123,3 seviyesine çıktı.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 18 puan artış gösterdi.


Söz konusu endeksi gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi ve şu anda kayıtlı sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.


İthalat beklenti endeksi


Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 10,1 puan azalarak 104,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puan yükseldi.


İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.




#Dış Ticaret Beklenti Anketi
#İhracat Beklenti Endeksi
#İthalat Beklenti Endeksi
#Ticaret Bakanlığı
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