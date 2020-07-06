Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı Ankara’nın ardından Van'da da bazı eylemler 15 gün süreyle yasaklandı Ankara'da geçtiğimiz günlerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle kısıtlandırılmasının ardından Van'da da gelen son dakika bilgilendirmesine göre açık alanlarda düzenlenecek bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı. Yasaklar 7 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2020, 12:14 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2020, 12:14 AA