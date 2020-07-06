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Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

Ankara’nın ardından Van'da da bazı eylemler 15 gün süreyle yasaklandı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle kısıtlandırılmasının ardından Van'da da gelen son dakika bilgilendirmesine göre açık alanlarda düzenlenecek bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı. Yasaklar 7 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv/Van
Arşiv/Van

Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

OLASI OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 07 Temmuz'dan geçerli 21 Temmuz da dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır."

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