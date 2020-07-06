Rusya’da ağır bilanço: Son 24 saatte 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 687 bin 862’ye, ölü sayısı 10 bin 296’ya çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 135 artarak 10 bin 296’ya, iyileşen sayısı 3 bin 579 artarak 454 bin 329’a yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde bir olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 28,8’inde semptoma rastlanmadı.

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Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 685 artarak 225 bin 545’e, ölü sayısı 22 artarak 3 bin 975’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyon 300 bini geçtiği belirtildi.

OYNAT 00:35 Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.