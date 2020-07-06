Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Rusyada ağır bilanço Son 24 saatte 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası
DÜNYA

Rusya’da ağır bilanço: Son 24 saatte 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 687 bin 862’ye ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 687 bin 862’ye, ölü sayısı 10 bin 296’ya çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 135 artarak 10 bin 296’ya, iyileşen sayısı 3 bin 579 artarak 454 bin 329’a yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde bir olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 28,8’inde semptoma rastlanmadı.

İspanya'da ikinci dalga: Koronavirüs nedeniyle 270 bin kişi karantinada
KORONAVİRÜS
İspanya'da ikinci dalga: Koronavirüs nedeniyle 270 bin kişi karantinada

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 685 artarak 225 bin 545’e, ölü sayısı 22 artarak 3 bin 975’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyon 300 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
OYNAT 00:35
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.


Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

Abone Ol Google News
Avrupaya elektrik satabiliriz

Avrupa'ya elektrik satabiliriz

​Enerjide 'Yeşil Tarife' dönemi başlıyor.
Meslek bitiyordemedi siparişe yetişemiyor

'Meslek bitiyor'
demedi siparişe yetişemiyor

Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya satıyor.
İktidar karşıtı muhabiri pişman eden kadın sosyal medyanın gündeminde

​Koronavirüs salgını sonrası için iki senaryo.

​13 yaşında sapkın bir dünyanın sembolü oldu...

​LGBT akımları çocukların dünyasında yer edinmeye çalışıyor.
Konutta kritik uyarı!

Konutta kritik uyarı!

Sözleşmeye bu iki maddeyi mutlaka koydurun.

"Sonuna kadar 'VAR'ız"

"Sonuna kadar 'VAR'ız"

Trabzon yerel basınından Cüneyt Çakır göndermesi.
İlacı bulduğunu duyuran ülkede korkutan gelişme

İlacı bulduğunu duyuran ülkede korkutan gelişme

Başkent 2,5 ay sonra yeniden karantinaya alınacak.
İstanbul'da<br>korona günleri

İstanbul'da
korona günleri

Sefer sayıları artırılmayan metrobüslerde adım atacak yer yok.

​Eski mason Özhan Kızıltan Gerçek Hayat'a konuştu.

​Türkiye'nin Libya'da üs kuracağı Vatiyye'ye saldırdı.

​Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

​Seyahat kısıtlamasını kaldırmayan AB'ye sert çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.