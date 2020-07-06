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DÜNYA

Koronavirüsün ilacını bulduğunu açıklayan Madagaskar'da yeniden Kovid-19 karantinası kararı

Koronavirüsün ilacını bulduğunu açıklayan Madakgaskar'da korkutan gelişme: Başkent yeniden karantinaya alınacak

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse karşı etkili olduğunu iddia ettikleri ilacı tanıtan ve bir kaç ülkeye de satışını yapan Madagaskar'da yeni tip koronavirüs salgınında nisanda kaldırılan karantina uygulaması yeniden uygulanacak. Ülkenin başkentinde 14 gün boyunda uygulanacak olan karantinada tüm gün sadece eczaneler açık kalacak diğer işletmeler ise belirli saatlerde açık kalabilecekken özel araçlar trafiğe çıkamayacak.

Haber Merkezi AA
Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics böyle tanıtılmıştı.
Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics böyle tanıtılmıştı.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle iki buçuk ay sonra yeniden karantina uygulamasına gidileceği bildirildi.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILACAK

  • Hükümetten yapılan açıklamada, Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulamasının 6-20 Temmuz tarihleri arasında tekrar başlayacağı, bu süre boyunca bölgenin tüm giriş çıkışlara kapatılacağı belirtildi.

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit uyardı: Korona belirtilerini ağrı kesici ile geçiştirenler virüsü bulaştırıyor
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Sadece eczanelerin tüm gün, fırın, market gibi dükkanların sabah 6'dan öğlen 12'ye kadar açık olabileceği, diğer tüm dükkanların kapalı tutulacağı kaydedilen açıklamada, hastanelere hasta ve malzeme nakli yapan araçlar dışında özel araçların trafiğe çıkmasının yasak olacağı aktarıldı.

Madagaskar'dan koronavirüs ilacı iddiası: Geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
KORONAVİRÜS
Madagaskar'dan koronavirüs ilacı iddiası: Geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak

YASAKLAR DEVAM EDECEK

  • Maske zorunluluğunun ve toplantı yasağının devam ettiği ifade edilen açıklamada, 22 Nisan'da eğitimin başladığı okulların da yeniden kapatılacağı duyuruldu.
  • Diğer yandan, hükümet, hava sınırlarının 31 Temmuz'a kadar açılmayacağını bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle Brezilya, Hindistan ve Meksika'da can kaybı artıyor
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Koronavirüs nedeniyle Brezilya, Hindistan ve Meksika'da can kaybı artıyor

Kovid-19'a karşı geliştirdiği Covid Organics adlı bitkisel karışımla gündeme gelen Madagaskar'da son 2 haftada vaka sayıları neredeyse 2'ye katlandı.

Ülkede salgının başından bu yana 2 bin 941 vaka tespit edildi.

Virüse yakalanan 1108 kişi iyileşirken, 32 kişi hayatını kaybetti.

Bir ülke daha koronavirüse karşı Madagaskar ilacı istedi
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Nigeractu'nun haberine göre, Madagaskar dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'e talebi üzerine hibe olarak Covid Organics ilacından gönderdi.
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Nijer Kamu Sağlığı Bakanlığı Direktörü Anar Zakara İsmaril, gönderilen ilaçların 900 kişinin tedavisi için yeterli olacağını belirtti.
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Aktif 184 Kovid-19 vakası bulunan ülkede virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken, 534 kişi sağlığına kavuştu.
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Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Komorlar Birliği'nden sonra Nijer ile söz konusu ilaçtan talep eden ülke sayısı 7'ye çıkmış oldu.
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Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan Covid Organicsi geliştirmişti.
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Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, son olarak artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine bu hafta başlayacaklarını duyurmuştu.
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Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.
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Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı.
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Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı.
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Madagaskar Cumhurbaşkanı 'Kovid-19 bitkisel ilacını' kameralar önünde tanıtmıştı.
Bir ülke daha koronavirüse karşı Madagaskar ilacı istedi
Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.


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