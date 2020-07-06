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Gündem İstanbulda 26 yıl sonra taşıma su dönemi Bidonunu alan İSKİ tankeri önünde sıraya girdi
İSTANBUL

İstanbul’da 26 yıl sonra taşıma su dönemi: Bidonunu alan İSKİ tankeri önünde sıraya girdi

İstanbul’da 26 yıl sonra taşıma su dönemi: Bidonunu alan İSKİ tankeri önünde sıraya girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile'de halk duruma isyan etti. Vatandaşların tepkisi üzerine ilçeye İSKİ tankeriyle su gönderildi. Saatler sonra suya kavuşan vatandaşlar, tanker önünde sıraya girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullu 16 yıl sonra Şile'de su tankeriyle buluştu.
İstanbullu 16 yıl sonra Şile'de su tankeriyle buluştu.

İstanbul Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.

İzmir su kesintisi! İzmir'de neden su kesintisi yaşanıyor?
ÖZGÜN
İzmir su kesintisi! İzmir'de neden su kesintisi yaşanıyor?

Tankerden su almak için sıraya giren Şileliler böyle görüntülendi.

CHP'li belediye İzmir’i susuz bıraktı
GÜNDEM
CHP'li belediye İzmir’i susuz bıraktı
  • Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaşanan durumu mizahi bir dille sosyal medya hesabından eleştirdi.

Söz konusu durum nedeniyle İSKİ'nin tankerle vatandaşlara su dağıttığı görüldü.

İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'
FOTOĞRAF 5
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Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine dün akşamdan itibaren su verilemiyor.
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Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.
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Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi.
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Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Rıdvan Yılmaz, dünden beri yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı.
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Suyun insan hayatı için önemine değinen Yılmaz, 60 saatlik sürenin çok uzun olduğunu ve belediyenin en kısa sürede sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'
İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.


Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce su kuyruğuna giren vatandaşlardan bir kare.

CHP'li İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlu'nun eleştirdi: Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp
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