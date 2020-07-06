İstanbul’da 26 yıl sonra taşıma su dönemi: Bidonunu alan İSKİ tankeri önünde sıraya girdi

İstanbul Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.
- Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.
CHP’li İBB’den tarihi hizmet.
Geçmişe yolculuk başladı,
1994 öncesi CHP İstanbul’una
dönüş...
(Fotoğraflar Şile,
5Temmuz 2020)
İstanbul’a bu kabusu
yaşatan Başkan’a kısaca
EkoFelaket diyoruz! pic.twitter.com/EcZh056i7X
CHP’li İBB’den tarihi hizmet.
Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış.
Olay İstanbul'da geçiyor.
DARK (İstanbul)
Yıl: 2020
Tür: Dram
IMDB: 0,0@meral_aksener @kilicdarogluk İyi seyirler! pic.twitter.com/Bu3SUCvS9a
Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış.
CHP’li İBB’den tarihi hizmet.
Geçmişe yolculuk başladı,
1994 öncesi CHP İstanbul’una
dönüş...
(Fotoğraflar Şile,
5Temmuz 2020)
İstanbul’a bu kabusu
yaşatan Başkan’a kısaca
EkoFelaket diyoruz! pic.twitter.com/EcZh056i7X
CHP’li İBB’den tarihi hizmet.
CHP’li İBB’den tarihi hizmet.
Geçmişe yolculuk başladı,
1994 öncesi CHP İstanbul’una
dönüş...
(Fotoğraflar Şile,
5Temmuz 2020)
İstanbul’a bu kabusu
yaşatan Başkan’a kısaca
EkoFelaket diyoruz! pic.twitter.com/EcZh056i7X
CHP’li İBB’den tarihi hizmet.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaşanan durumu mizahi bir dille sosyal medya hesabından eleştirdi.
CHP’li İBB’den tarihi hizmet.
Geçmişe yolculuk başladı,
1994 öncesi CHP İstanbul’una
dönüş...
(Fotoğraflar Şile,
5Temmuz 2020)
İstanbul’a bu kabusu
yaşatan Başkan’a kısaca
EkoFelaket diyoruz! pic.twitter.com/EcZh056i7X
CHP’li İBB’den tarihi hizmet.
Söz konusu durum nedeniyle İSKİ'nin tankerle vatandaşlara su dağıttığı görüldü.
Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.