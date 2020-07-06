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Van haberleri: Van Gölü'nde batık tekneyle ilgili 17 kişi hakkında yakalama kararı

Van Gölü'nde batık tekneyle ilgili yeni gelişme: 17 kişi hakkında yakalama kararı

Van Gölü’nde göçmenleri taşıyan batık tekneyle ilgili 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama tarama çalışmaları ise günlerdir sürüyor.

Haber Merkezi İHA
11 kişinin cesedi gölden çıkarıldı.
11 kişinin cesedi gölden çıkarıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Van'da batan tekne ile ilgili arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Van'da batan tekne ile ilgili arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tutuklanan Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama tarama çalışmaları ise günlerdir sürüyor.

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GÜNDEM
Van'da kaybolan tekneyle ilgili iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • “Olayla ilgili kolluk kuvvetlerince 17 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltında, 3 kişi adli kontrolle ve 4 kişi ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.”
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