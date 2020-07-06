Van Gölü'nde batık tekneyle ilgili yeni gelişme: 17 kişi hakkında yakalama kararı

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

GÜNDEM Van'da batan tekne ile ilgili arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tutuklanan Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama tarama çalışmaları ise günlerdir sürüyor.

GÜNDEM Van'da kaybolan tekneyle ilgili iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: