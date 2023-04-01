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Bakan Özer'den YKS Kampı açıklaması: 230 bin aday tarafından izlendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlıkta yardımcı olması için hazırlanan ‘YKS Kampı’ içeriklerinin 2 haftada 230 bin aday tarafından izlendiğini açıkladı.

12:35 . 1/04/2023 Cumartesi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlıkta yardımcı olması için hazırlanan ‘YKS Kampı’ içeriklerinin 2 haftada 230 bin aday tarafından izlendiğini açıkladı. Bakan Özer, sosyal medya hesabında, ‘YKS Kampı’ içeriklerinin üniversite adayları tarafından izlenme oranlarına dair açıklama yaptı.

10 derse ait soru çözüm videoları

Bakan Özer, paylaşımına YKS Kampı videolarının paylaşıldığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün resmi Youtube hesabının linkini ekleyerek, "Öğrencilerimiz için 10 derse ait soru çözüm videolarından oluşan ‘YKS Kampı’ içeriklerimizi iki haftada 230 bin aday izledi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, yardımcı kaynak ve YKS Kampı gibi çalışmalarla sınava hazırlık sürecinde evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




#yks
#mahmut özer
#YKS Kampı
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