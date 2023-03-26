Çadır sınıfta YKS hazırlığı

Hatay Samandağ’da gönüllü öğretmenler, Türkiye’nin farklı illerindeki öğretmen arkadaşlarından temin ettikleri 7 çadırı öğrenciler için kurdu. Aralarında 1999’da Düzce’de depremi yaşayan öğretmenin bulunduğu eğitimciler, oluşturdukları 7 sınıfta 200 öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na YKS hazırlıyor. Düzce’de de 1999’da depremi yaşayan fizik öğretmeni Zeynel Güneş, 25 yıldır özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştığını anlattı.

YKS ÖĞRENCİLERİNİ TOPLAYIP DERS VERME FİKRİ ORTAYA ÇIKTI

Hatay’da yaşadıkları depremin ardından hayatta kalan öğretmen arkadaşlarıyla bir şeyler yapmaya karar verdiklerini belirten Güneş, “İlk etapta arkadaşlarıyla bölgeye gelen yardımların dağıtılmasında görev aldık. Öğretmenlik işini bırakıp bir nevi dağıtımcı olduk. Çeşitli yerlere gelen yardımları dağıtmaya çalıştık. O arada arkadaşlarla, ‘bu görevin dışında ne yapabiliriz?, bu öğrencilere nasıl yardımcı olalım?’ diye düşündük ve yaklaşan YKS öğrencilerini toplayıp ders verme fikri ortaya çıktı.” diye konuştu.

GECE DE EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Çeşitli kuruluşlardan gelen çadırları kendi elleriyle kurduklarını belirten Güneş, yıkılan veya zarar gören okullardan da sıraları temin ettiklerini söyledi. Güneş, daha sonrasında öğrencilere ulaşmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti: “İlk günlerde hani 30-40 öğrenciye hitap ederim diye düşünmüştük. O arada bir de baktık ki iş yaklaşık 200 öğrenciye döndü. Şu anda 6 sayısal, bir eşit ağırlıklı grubuna YKS dersleri veriyoruz. Çocuklar zaten çadırda kaldıkları için isteyene ‘gitmeyin burada gece kampı yaparak soru çözümleri yapıp yardımcı olalım’ diyoruz. Dileyen kalıyor ve gece de eğitim vermeye çalışıyoruz.”

Hedeflerimiz için çalışıyoruz

Çadırda derslere katılan öğrencilerden Gizem Demir de yaşadıkları büyük felaketin ardından öğretmenlerinin çabasıyla yeniden derslere başladıklarını anlattı. Gelecekleri için toparlanmaya çabaladıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti: “Hedeflerimiz için çabalıyoruz. Pes etmedik, halen devam ediyoruz. Eczacılık hedefliyorum. Bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum, hepsi gönüllü olarak yanımızda. Türkiye’nin her yerinden kitap da geliyor. Masa, sandalye, ışık, çadır, su yani birçok yardım gelmeye başladı. Yardım eden herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.” Öğrencilerden Ali Karataş da yaşadıkları büyük felakete rağmen bu koşullarda ellerinden geleni yapan ve kendileri için çabalayan öğretmenlerine teşekkür etti.











