SON DAKİKA HABERİ: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

YKS SINAVI NE ZAMAN 2023?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Başvurularsa bugün başlıyor.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS'de başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.







