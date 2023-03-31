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YKS sınav yeri değiştirme ne zamana kadar yapılacak?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi. Bu illerde üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezi tercihlerini 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelleyebilecek. Peki 2023 YKS sınav merkezleri nasıl güncellenecek? 2023 YKS TYT ve AYT sınavı ne zaman?

09:07 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
ÖSYM YKS sınav merkezi güncelleme

ÖSYM YKS sınav merkezi güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi. Deprem bölgesinde üniversite sınavına girecek adaylar, YKS için sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek.

YKS sınav merkezi tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı. 2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelleyebilecek.

YKS sınav merkezleri nasıl güncellenecek?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma! 2023 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları...

#ösym
#YKS
#YKS sınav yerleri
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