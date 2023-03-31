ÖSYM YKS sınav merkezi güncelleme
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi. Deprem bölgesinde üniversite sınavına girecek adaylar, YKS için sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek.
YKS sınav merkezi tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı. 2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelleyebilecek.
YKS sınav merkezleri nasıl güncellenecek?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.