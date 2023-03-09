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YKS 17-18 Haziran’da

ÖSYM, YKS’yle ilgili takvimi açıkladı. Başvurular dün itibarıyla başladı, 23 Mart’a kadar sürecek. Sınavlar ise 17-18 Haziran’da yapılacak. ‘Afet bölgesi’ ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılmayacak.

04:00 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sınav, Arşiv.

Sınav, Arşiv.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ni açıkladı. YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023’te yapılacağını bildiren Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart’ta alacaklarını belirtti. Sınav sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağını aktaran Ersoy, “KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz’da, 2. gün oturumları 30 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos’ta duyurulacak” bilgilerini paylaştı.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy.

ÜCRET ALINMAYACAK

Ersoy, YKS sınavına ilişkin, “Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak” açıklamasında bulundu. Depremden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılmayacak. Bu şehirdeki adaylar istedikleri şehirlerde sınava girebilecek.

BİR YILDA 50 SINAV YAPACAĞIZ

Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti: “2022’de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz.”

Hedeflerinize hayallerinize ulaşın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başvuru süreci dün başlayan YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili genç kardeşlerim, başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



#YKS
#ÖSYM
#ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
#Deprem
#Hatay
#Kahramanmaraş
#Malatya
#Adıyaman
2 saat önce
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YKS 17-18 Haziran’da
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