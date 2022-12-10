Bakan Yanık Genel Kurul'da açıkladı: Bizim için korunacak tek değer mağdurdur

TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındayken evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G.'nin davasıyla ilgili Genel Kurul'u bilgilendirdi.

Bakan Yanık açıklamasında "Cinsel Istismar konusuyla alakalı milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Konuyla alakalı mağdur 30 Kasım 2020'de savcılığa müracaat etmiş. 4 Aralık 2020'de ilk kabul birimimize almışız, 8 Aralık 2020'de mağduru kadın konuk evimize almışız. Bu süre içerisinde mağdurun, ilkokul diploması alınıyor. Mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor İngilizce öğreniyor. Uzun süre gizliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Kamuoyu, davanın açıldığı tarihte haberdar oldu bu konudan. Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Biz aynı tarihte davaya müdahil olduk. 3 gün sonra açıklamayı neden yaptık; kamuoyuna ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Can güvenliğini riske etmemek için bir süre bekledik. Biz mağdura her türlü desteği sağlamışız, dava bize intikal edildiği gün olaya müdahil olmuşuz. Bizim bakanlık olarak tavrımız çok açık. Bizim için korunacak tek değer vardır çocuktur. Bizim için korunacak tek değer vardır kadındır. Bizim için korunacak tek değer vardır mağdurdur" dedi.

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BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'H.K.G.'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" denildi.

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