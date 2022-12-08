Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'li Dağ'dan sert tepki: İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz Türkiye Yüzyılı başlıyor diye 28 Ekim'de çıkış ortaya koyunca, muhalefet de ikinci yüzyıla çağrı diye motto ortaya koydu. Arada çok büyük fark var. Yabancı bir danışman var, o da programa bile gelmedi.

AK Parti her zaman için değişimin partisidir. Recep Tayyip Erdoğan da şartlara göre, vatandaşın talepleri doğrultusunda değişimi ortaya koyan bir liderdir. Dış politikada da içeride de bunu görürsünüz. CHP ve yanındakiler statükonun, biz değişimin temsilcisiyiz.

AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ

Biz projelerimizi bir yandan hayata geçiriyoruz. Togg, Yusufeli Barajı, konut projesi, doğal gazın evlere ulaşması Türkiye Yüzyılı adımlarıdır.

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AK Parti neden güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine karşı?

Mesele burada parti değil. Biz, ülkemize uygun bir sistem ortaya koyduk. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde mutlaka sistemi parlamenter sistem üzerine inşa etmeniz lazım. Açıkladıkları sistemi ben ucube görüyorum. Parti olarak da böyle görüyoruz. Parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasındaki yegane fark Cumhurbaşkanının kimin tarafından seçileceğidir.

Şu anda AK Parti 42-43 aldığı zaman 300 milletvekilini geçebiliyor. Geçen ki seçimde biz yüzde 42,6 aldık ve şu anda milletvekili dağılımından dolayı 295 çıkarmıştık. Parlamenter sistemindeki dağılım olsa 306 almış olacaktık."

"UCUBE BİR SİSTEM"

Parlamenter sistem tartışmalarıyla ilgili konuşan Dağ, "Altılı masanın ortaya koyduğu ucube bir sistem" dedi.

"KAZANACAK-KAZAMAYACAK ADAY TARTIŞMASINI AHLAKİ BULMUYORUM"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, "Biz bunu hiç merak etmiyoruz. Rakip için tartışma sürüyor. Kazanacak-kazanamayacak aday tartışmasını ahlaki bulmuyorum. Kendi ellerindeki istatistiki veriler en güçlü aday kimi gösteriyorsa onu aday yapsınlar" ifadelerini kullandı.

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FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE: ADIMLAR ATIYORUZ

Marketlerdeki fiyat farklılarıyla ilgili soruya yanıt veren Dağ, "Duruma kayıtsız kalmıyoruz, adımlar atıyoruz. Ticaret Bakanlığımız bir düzenleme yaptı. Zincir marketler artık verileri sisteme girecek. Bakanlığımız anında uyarıda bulunabilecek" şeklinde konuştu.

"GAZİ MECLİS DİYEMİYOR OLMASI SAKINCALI"

Meclis'te bütçe görüşmelerindeki gerginlikle ilgili konuşan Dağ, "Ben 2011'den beri milletvekiliyim. En sakin dönemin bu dönem olduğunu söyleyebilirim. İlk günkü konuşmalarda tartışmayı başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meclis'e Gazi diyemiyor olması sakıncalı" dedi.

"İHMALİ OLAN VARSA BİR SANİYE BEKLEMEYİZ"

Altı yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağ, "Bu durumu lanetliyoruz. Kesinlikle böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. Mağdurun yanındayız. Bakanlığımız müdahil oldu. Siyasi olarak da sonuna kadar takipçisi oluruz. Bu konuda bizim farklı bir şey düşünme ihtimalimiz yok. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok. İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Ömer Çelik'ten 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz