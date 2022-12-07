Gündem Ömer Çelikten çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasına açıklama Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz
ANKARA

Ömer Çelik'ten 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik açıklamada bulundu. "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." diyen Çelik, "Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelikten çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ASLA AFFEDİLMEYECEK LANETLİ BİR SUÇTUR"

"Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. " diyen Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur..."

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