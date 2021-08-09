Gündem Banka hesabına bakınca fark etti hemen şubeye koştu Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin
KONYA

Banka hesabına bakınca fark etti hemen şubeye koştu: 'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin'

Konya'nın Ereğli ilçesinde, banka hesabına yanlışlıkla 28 bin avro yatırıldığını fark eden Durmuş Şahan, şubeye giderek durumu anlattı ve parayı sahibine iade etti. Şahan, "Parayı yanlışlıkla hesabıma yatıran kişinin mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Çok mutluyum, Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin" dedi.

Haber Merkezi AA
Banka hesabına bakınca fark etti hemen şubeye koştu: Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin
Durmuş Şahan

Ereğli'de yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Şahan, banka hesabına 28 bin avro para gönderildiğini fark etti.

Şahan, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştüğünde, paranın yanlışlıkla yatırıldığı belirlendi. Şahan, bunun üzerine parayı tekrar sahibine gönderdi.

Durmuş Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, internet bankacılığında adına vadeli hesap olduğunu fark ettiğini belirterek, "Bu paranın bana ait olmadığını gerekli yerleri arayarak bildirdim. Paranın kime ait olduğunu buldular. Bankaya giderek paranın iade edilmesi için işlemleri başlattım ve iade ettim. Paranın sahibine ulaşması bizim için mutluluk kaynağı" dedi.

Hesabına yatan miktarın 28 bin avro olduğunu dile getiren Şahan, karşı tarafın yanlışlıktan haberi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Şahan, "Parayı yanlışlıkla hesabıma yatıran kişinin mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Çok mutluyum, Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin. Böyle paralar karşımıza çıktığı andan itibaren gerekli yerlerle irtibata geçerek para kime aitse iade edilmeli" diye konuştu.

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