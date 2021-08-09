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MUĞLA

Muğla yangınlarında 38 bin 715 kişi tahliye edildi

Muğla'daki orman yangınında resmi ve gönüllülerden oluşan personel sayısı, tedbir amacıyla boşaltılan ev ve vatandaş sayısı, tahliye edilen hayvan sayısı, dağıtılan su, yemek, hava ve yer unsurlarının rakamları açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Muğla yangınlarında 38 bin 715 kişi tahliye edildi
Orman yangınları yüzündün 8 bin 472 kişi Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla olmak üzere toplam 38 bin 715 kişi tahliye edildi.

Muğla’da 12 gün önce Marmaris’te ve ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydikemer ve diğer ilçelerde devam eden orman yangınlarına ilişkin görevli personel, tahliye edilen ev, vatandaş ve hayvan sayılarına ilişkin rakamlar açıklandı.

İHA

Yangında 38 bin 715 kişi tahliye edildi

Bugüne kadar 8 bin 472 kişi Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla olmak üzere toplam 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangından etkilenen 689 kişiden 17 kişinin tedavisi devam ederken, 672 kişi taburcu edildi. Yangın ekiplerine destek verirken bir vatandaşımız vefat etti. Sahada 119 Ambulans, 59 UMKE ekibi ve 697 personel ile acil sağlık hizmeti veriliyor. Bugüne kadar Bin 487 afetzedeye sağlık taraması yapıldı.

İHA

79 bin 800 litre içecek su dağıtıldı

Buna göre yangınlarda 6 bin 515 büyükbaş, 8 bin 509 küçükbaş hayvan tahliyesi yapılırken, 523 hayvan tedavi edildi. 15 büyükbaş, 884 küçükbaş hayvan, 797 kümes ve 4 bin 402 arılı kovan telef oldu. Kızılay tarafından 3 ikram aracı ve 75 araç ile 53 bin 345 kişilik yemek, 185 bin 668 içecek, 179 bin 802 litre su dağıtımı yapıldı.

Psikoeğitim ve psikososyal destek

Vatandaşlara 265 personel ve 74 araç ile psikososyal destek sağlanırken, 927 hanede 2 bin 648 kişiye psikolojik ilk yardım ve psikoeğitim çalışmalarını kapsayan psikososyal desteği sağlandı. İhtiyacı olan kişilerin acil ihtiyaçları tespit edilerek ihtiyaçları giderildi. Ayrıca 143 şehit yakını ve gazi ile irtibata geçilerek psikososyal destek sağlandı.

Kardeş ülke Azerbaycan 520 personelle katkı veriyor

Muğla genelinde hasar tespit çalışmalarına hızla başlanırken, şu ana kadar 247 aileye 3 milyon 217 bin 585 TL yardım sağlandı. STK’lar 768 personel ve 113 araçla orman yangınlarına katkı sunarken, kardeş ülke Azerbaycan’dan görevlendirilen 520 personel, 93 araçla görev yapıyor.

İHA

Kara, deniz ve hava unsurları

Muğla’daki yangınlara 7 Uçak, 39 Helikopter, 2 İHA, 10 bin 547 Personel, 2 bin 545 araçla müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü toplam 69 TOMA ile Jandarma Genel Komutanlığı 4 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Korvet, 23 Bot ve 364 personel ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 çıkarma gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 Cankurtaran Botu, 1 Rhib bot ve 1 Römorkör ile Denizcilik Genel Müdürlüğü 7 Römorkör ile destek verdi.

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