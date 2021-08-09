Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altında

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları birer birer kontrol altına alınıyor. Son bilgileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz dışında tüm orman yangınlarının kontrol altında olduğunu duyurdu.

ÜÇ NOKTA DAHA KONTROL ALTINDA

Dün akşam 19.00'dan sonra Yatağan, Karaköy ve Kavaklıdere'de devam eden yangınlar kontrol altına alındı.

240 YANGINDAN GERİYE İKİ TANE KALDI

Böylece iki haftalık süreçte çıkan 240 yangından 238'i kontrol altına alınmış oldu.





MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar. REKLAM August 9, 2021