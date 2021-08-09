Gündem Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altında
POLİTİKA

Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Dün akşam saatlerinden sonra Yatağan, Karaköy ve Kavaklıdere'de yangınlar kontrol altına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları birer birer kontrol altına alınıyor. Son bilgileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz dışında tüm orman yangınlarının kontrol altında olduğunu duyurdu.

ÜÇ NOKTA DAHA KONTROL ALTINDA

Dün akşam 19.00'dan sonra Yatağan, Karaköy ve Kavaklıdere'de devam eden yangınlar kontrol altına alındı.

240 YANGINDAN GERİYE İKİ TANE KALDI

Böylece iki haftalık süreçte çıkan 240 yangından 238'i kontrol altına alınmış oldu.


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