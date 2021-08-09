Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da yangın tamamen kontrol altında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya'da yangının tamamen kontrol altında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yapıyoruz" dedi.

3 BİNDEN FAZLA BİNA HASAR GÖRDÜ

Yangından etkilenen mahalle sayısının 59 olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların geçici barınma ihtiyacı için AFAD tarafından 400 geçici yaşam konteynerleri bölgeye getirilirken, konteyner konusunda herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, yapılacak ödemelere ilişkin su bilgileri paylaştı:

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ÖDEMELERİN ÖNEMLİ MİKTARI BUGÜN

Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. Toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldı. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, ödemeler devam ediyor. Önemli bir miktarı bugün işyeri sahiplerine ödemiş olacağız.

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