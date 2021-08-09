Gündem Bakan Çavuşoğlu Antalyada yangın tamamen kontrol altında
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da yangın tamamen kontrol altında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yangının tamamen kontrol altında olduğunu söyledi. Yangından etkilenen mahalle sayısının 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı için AFAD 400 geçici yaşam konteynerlerini bölgeye getirdi. Toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldı. Ödemelerin önemli bir miktarı bugün yapılacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Antalyada yangın tamamen kontrol altında
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya'da yangının tamamen kontrol altında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yapıyoruz" dedi.

3 BİNDEN FAZLA BİNA HASAR GÖRDÜ

Yangından etkilenen mahalle sayısının 59 olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların geçici barınma ihtiyacı için AFAD tarafından 400 geçici yaşam konteynerleri bölgeye getirilirken, konteyner konusunda herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, yapılacak ödemelere ilişkin su bilgileri paylaştı:

ÖDEMELERİN ÖNEMLİ MİKTARI BUGÜN

Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. Toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldı. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, ödemeler devam ediyor. Önemli bir miktarı bugün işyeri sahiplerine ödemiş olacağız.

Türkiye'nin en büyük yangın felaketi: 60 bin hektar alan kül oldu
GÜNDEM
Türkiye'nin en büyük yangın felaketi: 60 bin hektar alan kül oldu

Konteynerler yangından etkilenen Manavgat'taki afetzedelere teslim edilmeye hazır
GÜNDEM
Konteynerler yangından etkilenen Manavgat'taki afetzedelere teslim edilmeye hazır

Antalya’da çiftçinin yağmur sevinci: Ver Allah'ım ver
OYNAT 00:52
Antalya’da çiftçinin yağmur sevinci: Ver Allah'ım ver
Orman yangınlarıyla 10 gündür mücadele eden Antalya'da bugün başlayan sağanak yağmur vatandaşa adeta bayram yaptırdı. Dün 40 derece sıcağı gören yangın bölgesi Manavgat'a komşu Serik ilçesinde yağmuru gören vatandaş kendini sokağa attı, 'Ver Allah'ım' diye dua etti.
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.