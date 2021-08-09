Gündem Tünelde kaza yaptı cesedi bir gün sonra bulundu
RİZE

Tünelde kaza yaptı cesedi bir gün sonra bulundu

Rize’nin İkizdere İlçesi’ndeki Ovit Tüneli'nde dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı araştıran polis kamera kayıtlarını incelediğinde tüyler ürperten detayı ortaya çıkardı. Kayıtlara göre kaza cumartesi günü gelmiş. Tünelde çalışma olmadığı için kaza dün fark edilmiş.

Haber Merkezi İHA
Rize haber: Tünelde kaza yaptı cesedi bir gün sonra bulundu
Kazayı araştıran polis kamera kayıtlarını incelediğinde tüyler ürperten detayı ortaya çıkardı.

Kaza ilçeye bağlı Sivrikaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un İspir ilçesi istikametinden Rize istikametine gelen ve trafiğe kapalı olan tünele giren Abdurrahman Gedikli (32) kontrolündeki 54 TP 993 plakalı araç, tünel içerisinde bulunan 50 santimetrelik çalışma alanındaki duvara hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönenen aracın sürücü Gedikli, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Abdurrahman Gedikli kural ihlali yapıp kapalı tünele aracıyla giriş yapmış.
İHA
Araç sürücüsü Abdurrahman Gedikli kural ihlali yapıp kapalı tünele aracıyla giriş yapmış.

Rize Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Gedikli’nin Trabzon ili Akçaabat ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kazadan 1 gün sonra bulundu

Kazadaki tüyler ürperten detay tünel girişinde kayıt alan güvenlik kameralarının tarihi okununca ortaya çıktı. Dün ölü olarak bulanan Abdurrahman Gedikli’nin 7 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 sularında kazayı gerçekleştirdiği, geçtiğimiz Salı gününden beri asfalt yenileme çalışması için kapalı olan Ovit Tüneli’nde hafta sonu nedeniyle çalışma olmamasından kaynaklı cansız bedeninin bugün bulunduğu ortaya çıktı.

İtfaiye ekipleri Abdurrahman Gedikli'nin cesedini araçtan çıkardı.
İHA
İtfaiye ekipleri Abdurrahman Gedikli'nin cesedini araçtan çıkardı.

Tünelde 1 dakika seyir edebildi

Güvenlik kamerası görüntülerinde güvenlik için konulan dubaları saat 16.02’de yavaşça geçerek kural ihlali yapan sürücü Gedikli’nin trafiğe kapalı tünelin içerisinde bir anda hızlandığı ve zeminde olan 50 santimetre derinliğinde yaklaşık 30 metre uzunluğundaki boşluğu görmeyerek fren yapamadan saat 16.03’te beton zemine çarptığı ortaya çıktı.

Tünel içinde sollama yapan sürücü akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkıştı
OYNAT 00:27
Tünel içinde sollama yapan sürücü akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkıştı
Artvin'de tünel içinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Tünel içinde sollama yapan sürücü akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen aracın içinde buluna 3 kişi şans eseri yaralı kurtuldu.

Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tünelinin içinde sabah saatlerin kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Artvin'e istikametine doğru giden 25 EF 485 plakalı otomobil sürücüsü Ö.B (26) tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.

Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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