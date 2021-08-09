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ANTALYA

Manavgat yangını tamamen söndürüldü: Mücadelede büyük görev yapan TOMA’lar çiçekler ve alkışlarla uğurlandı

Antalya Manavgat’ta çıkan yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için gelen TOMA’lar düzenlenen törenle vatandaşlar tarafından çiçek ve alkışlarla uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Manavgat yangını tamamen söndürüldü: Mücadelede büyük görev yapan TOMA’lar çiçekler ve alkışlarla uğurlandı
Vatandaşlar TOMA'ları böyle uğurladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için Türkiye’nin birçok ilinden Manavgat’a gelen Emniyet Müdürlüğü’ne ait 50, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 3 TOMA, düzenlenen törenle vatandaşlar tarafından çiçek ve alkışlarla uğurlandı.

İHA

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren TOMA personeli için Manavgat Cuma Pazarı’nda yapılan uğurlama törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve görevli personel TOMA’larla katıldı.

İHA

"YANGIN SİZLERİN DE KATKILARIYLA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ"

Törende konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı “Her toplumsal olayda olduğu gibi polis ve jandarmanın Manavgat yangınında da görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Yangın şu anda sizlerin de katkılarıyla tamamen söndürüldü. Gönül isterdi ki hiç can kaybı olmasın. Ama gerek vatandaşlarımız gerekse yangın ekiplerinde maalesef hayatını kaybedenler oldu. Sizlere yangın söndürme çalışmalarına vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyor, görev yerlerinize uğurluyoruz. Bizden ve Manavgat’tan ailelerinize de çok selam söyleyin. Bundan sonraki görevlerinizde başarılar diliyoruz” dedi.

İHA

ÇİÇEKLERLE UĞURLADILAR

TOMA’lar, Manavgat’tan ayrılırken, Cuma Pazarı’na gelen vatandaşlar da çiçekler ve alkışlarla eşlik etti. Elinde çiçeklerle TOMA’ları uğurlayan bir vatandaş ise “Öncelikle askerlerimize TOMA çalışanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Manavgat’ımızı yangından ağaçlarımızı yok olmaktan kurtardığı için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yangına yardıma gitti evi ve hayvanları yandı
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Muğla yangınlarında 38 bin 715 kişi tahliye edildi
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Dünyanın ciğerleri yanıyor: Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
FOTOĞRAF 31
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) FIRMS adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi’nin uydu haritasına göre, kırmızı noktalarla gösterilen yangınlar, dünyanın birçok yerine yayılmış durumda.
Title
Haritada Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın büyük bölümü, Afrika platosu ve Arap Yarımadası'nın kuzeyi, Avrupa'da Akdeniz kıyıları ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın yangınların etkisinde olduğu görülüyor.
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Asya'da ise Hindistan kıyıları, Rusya'nın Sibirya bölgesi, Çin, Malezya, Endonezya ve Okyanusya'da Avustralya'nın doğusu orman yangınlarının etkisinde bulunuyor.
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İTALYA <br> <br> İtalya’nın kuzeyi ve güney bölgeleri, irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu. Ülkenin Molise bölgesindeki Campomarino kentinde yangın nedeniyle otellerden, kamp alanlarından ve evlerden 400’den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, helikopterler ve gökyüzüne yükselen dumanlar yer alıyor.
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YUNANİSTAN <br> <br> Yunanistan’da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.
Title
Atina Ulusal Gözlemevinin (EAA), Avrupa Uzay Ajansının, Sentinel 2 uydusundan pazar günü alınan görüntülere göre yaptığı değerlendirmede, Eğriboz Adası’nda 460 bin, Lakonia’da 110 bin ve Attika bölesinde de 80 bin dönüm olmak üzere toplam 650 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu hesap edildi.
Title
EAA’dan yapılan açıklamada, ülkede birçok noktada yangınların devam ettiği vurgulanarak yanan ormanlık alanın artabileceği değerlendirildi.
Title
Eğriboz’daki Mantudi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yorgos Stamulis, adanın kuzeyinde 7 gündür devam eden yangının büyük bir felakete dönüştüğünü belirterek Mantudi belediyesinde 450 bin dönüm alan ve 1000 evin tamamen yandığını söyledi.
Title
Eğriboz ve Mora’da kontrol altına alınamayan yangılar nedeniyle yüzlerce köy ve yerleşim birimi boşaltıldı, enerji nakil hatlarındaki hasar nedeniyle elektrik verilemeyen birçok bölgede iletişim sorunları yaşandı.
Title
Eğriboz’un kuzeyinde 6 gündür devam eden yangının yoğun yerleşim birimlerinin bulunduğu Mantudi ve İstiea bölgelerine yaklaşması üzerine evlerini terk ederek Ayos Nikolas sahilinde toplanan çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişi, gece saatlerinde feribot ve teknelerle tahliye edildi.
Title
Yunan basınındaki haberlerde, evlerini terk etmeyen bazı vatandaşların ise alevlerin sardığı köylerinde kalarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı aktarıldı.
Title
İstiea bölgesindeki yerleşim birimlerinden televizyonlardaki canlı yayınlara bağlananlar, evlerinin yandığını belirterek yetkililere acil yardım çağrısında bulundu.
Title
Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, ülke genelinde 55’ten fazla yangınla mücadele edildiği, en büyüklerinin Attiki, Mora ve Eğriboz’da bulunduğu bilgisini verdi.
Title
ARNAVUTLUK <br> <br> Arnavutluk da son günlerde çok sayıda orman yangınıyla mücadele etmek zorunda kalan ülkeler arasında yer aldı. Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 15 yangın söndürüldüğünü ancak 10 yangının devam ettiğini bildirdi. AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Hollanda ve Çekya’dan gönderilen 3 helikopterin müdahalesiyle yangınların söndürülmesi bekleniyor.
Title
ROMANYA <br> <br> AB üyesi ülkelerden Romanya’nın başkenti Bükreş’in de bulunduğu güney bölgesi ve özellikle Bulgaristan sınırı da EFFIS haritasında hala kırmızı noktalarla gösteriliyor.
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Romanya’nın komşusu Ukrayna’da da orman yangınları sürüyor.
Title
RUSYA <br> <br> Rusya’da ülke genelinde halen 155 orman yangınının sürdüğü bildirilerek Sibirya’nın bir bölgesinde iki köyün tahliye edildiği belirtildi.
Title
Yerel yetkililer, 3 bin 600 kişilik ekibin yangınları kontrol altına almak için mücadele ettiğini kaydetti.
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Yakutistan bölgesinde de temmuzda başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Vali Ayşen Nikolayev, yıkılmış ağaç gibi yangın yerlerine erişimi zorlaştıracak tahribatların temizlenmesi talimatını verdi.
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Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla yaklaşık 1 milyon 793 bin hektar alanda devam ettiği bildirilen yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Title
Son 24 saatte 44 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla 176 noktada toplam 1 milyon 793 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 92'si Yakutistan'da, 29'u ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor. ifadesi kullanıldı.
Title
Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 7 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı ve son bir haftada toplam 372 yangının söndürüldüğü kaydedildi.
Title
ABD <br> <br> ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin 8 Ağustos itibarıyla verdiği bilgilere göre, ülkede aktif orman yangınlarının sayısı 107 olurken, yaklaşık 920 bin hektar alan yangınlarda hasar gördü.
Title
California eyaletinde 3 haftadır devam eden yangında, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi. Dixie adı verilen yangınlarda en az 8 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Pulmas Bölgesi yetkilileri, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, yangının şu ana dek yüzde 21’inin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.
Title
KANADA <br> <br> Kanada'nın batı eyaletleri British Columbia, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba ile ülkenin orta kesimindeki Ontario eyaletinde çıkan orman yangınları, şehir merkezlerini de tehdit etmeye başladı.
Title
Kanada Kurumlar Arası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre, söz konusu eyaletlerde 27 Temmuz itibarıyla 4 bin 900’den fazla yangında 2,5 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı.
Title
Kanada'nın yangınla mücadele kaynakları, yeni yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etme yeteneğinin sınırlı olması nedeniyle ciddi şekilde tükendi.
Title
Kanada’da en fazla orman yangınının olduğu eyalet, British Columbia olarak açıklandı.
Title
British Columbia Orman Yangınları Merkezi verilerine göre, bu yıl ilk ihbarın alındığı 17 Haziran’da başlayan orman yangınlarında, şimdiye kadar söndürülenler dahil toplam 1432 yangın kaydedildi.
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Halen 283 ayrı noktadaki yangının aktif olarak devam ettiği British Columbia eyaletinde, bugüne kadar 638 bin hektar ormanlık arazi yandı.
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GÜNEY AMERİKA <br> <br> ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) FIRMS adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi’nin verilerine göre, Venezuela, Uruguay, Paraguay ve Brezilya'da kırmızı noktalarla gösterilen yangınlar sürüyor.
Dünyanın ciğerleri yanıyor: Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken; bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.

Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlar havadan görüntülendi
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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.
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Her iki ilçeye ait birçok mahallede etkili olan orman yangınlarında yüzlerce hektarlık alan küle döndü, ormandaki canlılar telef oldu.
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Alanlarda havadan ve karadan etkin mücadele yapıldı.
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Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan ve karadan görüntülendi.
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Bodrum ve Milas'ta yanan ormanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, birçok mahallede etkili olan orman yangınlarında yüzlerce hektarlık alan küle döndü, ormandaki canlılar telef oldu. Zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Fotoğraflar mücadele edilen yangının ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor: Alevler büyük doğa felaketine neden oldu
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Atina Ulusal Gözlemevinin (EAA), Avrupa Uzay Ajansının, Sentinel 2 uydusundan pazar günü alınan görüntülere göre yaptığı değerlendirmede, Eğriboz Adası’nda 460 bin, Lakonia’da 110 bin ve Attika bölesinde de 80 bin dönüm olmak üzere toplam 650 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu hesap edildi.
Title
EAA’dan yapılan açıklamada, ülkede birçok noktada yangınların devam ettiği vurgulanarak yanan ormanlık alanın artabileceği değerlendirildi.
Title
Eğriboz’daki Mantudi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yorgos Stamulis, adanın kuzeyinde 7 gündür devam eden yangının büyük bir felakete dönüştüğünü belirterek Mantudi belediyesinde 450 bin dönüm alan ve 1000 evin tamamen yandığını söyledi.
Title
Yunan basınındaki haberlerde, Eğriboz’un Rovies bölgesindeki yangında ise aralarında 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilenlerin de bulunduğu çok sayıda zeytin ağacı kül olurken, yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarıldı.
Title
Rovies Belediye Başkanı Thodoris Keris, bölgede ilk defa bu kadar büyük bir felaket yaşandığını belirterek yangınlara müdahalede devlet mekanizmasından yeterince destek gelmediğini iddia etti.
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Rovies’te, en az 36 ev, onlarca iş yeri ve hayvan damının alevlere teslim olduğunu aktaran Keris, meydana gelen zararları hiçbir hükümetin karşılayamayacağını söyledi.
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Bölgeden sürekli canlı yayın yapan televizyonlara konuşan vatandaşlar da insanların başlıca geçim kaynağı olan ormanların ve turistik tesislerin büyük bölümünün kül olduğunu, artık bölgede yaşamlarını sürdürmeleri için hiçbir neden kalmadığını belirtti.
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Yangın bölgelerinde panik halinde alevlerden kaçmaya çalışan yüzlerce vahşi hayvan ve kuşun telef olduğu, çok sayıda evcil ve vahşi hayvanın da yaralandığı bildirildi.
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Atina’nın kuzeyindeki Varipombi ve civarında hayvanseverler tarafından kurtarılan çok sayıda evcil hayvanın, oluşturulan acil yardım merkezlerinde gönüllü veterinerler tarafından tedavi edildiği belirtildi.
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Vahşi Yaşamı Koruma Derneğince yapılan açıklamada, Attiki bölgesinde hava kirliliği ve yangın söndürme uçaklarının sesinden etkilenerek yönünü kaybeden onlarca leyleğin ise yüksek gerilim hatlarına çarparak öldüğü kaydedildi.
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Öte yandan, Mora Yarımadası’nın birçok noktasında ve Eğriboz’un kuzeyinde süren yangınları söndürme çalışmalarının bugün de devam ettiği bildirildi.
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İtfaiye yetkilileri, Eğriboz’un kuzeyindeki yangınların yoğun yerleşim birimlerinin bulunduğu Mantudi ve İstiea bölgelerine yaklaşması üzerine çok sayıda köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını, evlerini terk ederek sahil şeridinde toplanan 2 binin üstünde kişinin feribot ve teknelerle tahliye edildiğini aktardı.
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Ada’nın kuzeyindeki Kastri, Artemisio ve Guves yerleşim birimleri çevresinde yoğunlaşan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği, bölgeye ek itfaiye güçlerinin sevk edildiği ifade edildi.
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Mora’da, Lakonia, İlia ve Arkadia illerinde gece boyu süren yangınlara sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan müdahale edildiği, Doğu Mani’deki Desfinas bölgesindeki yangının ise yayılmaya devam ettiği aktarıldı.
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Girit Adası’nın Kandiye bölgesinde sabaha karşı çıkan yangının kontrol altına alındığı, yeniden alevlenme olasılığına karşılık itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.
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Meteoroloji yetkilileri, ülkede son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ileriki günlerde devam edeceğini belirterek, halkı aşırı sıcaklara ve yangın riskine karşı uyardı.
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To Vima gazetesine konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir itfaiye yetkilisi, aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin adeta bir barut fıçısına dönüştüğünü ifade ederek, “ülkenin 2007 yangınlarındaki kabus günlerine geri döndüğünü” söyledi.
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Yunanistan’ın orman yangınlarına karşı mücadele sisteminde eksiklikler bulunduğunu ve yangınların sebeplerinin yeterince araştırılmadığını savunan yetkili, ülkede yaz mevsimi sonuna kadar en az 1 milyon dönüm arazinin kül olacağı değerlendirmesinde bulundu.
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Yunanistan’da 2007’de ülke genelinde çıkan orman yangınlarında 84, 2018’de Atina yakınlarındaki Mati bölgesindeki yangında da 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüz binlerce dönüm arazi ve tarım alanı kül olmuştu.
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2007’de Attiki, Eğriboz ve Mora Yarımadası'nda yoğunlaşan yangının yol açtığı maddi hasar 3,5 milyar avro olarak hesap edilmişti.
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Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor: Alevler büyük doğa felaketine neden oldu
Yunanistan'da son günlerde birçok noktada çıkan orman yangınlarının büyük bir doğa felaketine neden olduğu bildirildi. Özellikle büyük yangıların yaşandığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Adası ile Mora Yarımadası'nda, yüz binlerce dönüm ormanlık alan ve tarım arazisi kül olurken, alevlere teslim olan binin üzerinde ev ve iş yeri yandı, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi, vahşi hayvan yaşamı olumsuz etkilendi.


Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer CHP’li başkanın villası: Etrafını belediye araçlarıyla korumaya aldı
OYNAT 00:59
Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer CHP’li başkanın villası: Etrafını belediye araçlarıyla korumaya aldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Kalemler Mahallesi'ndeki orman yangını sonrası her yer küle dönerken bölgede yanmayan tek yer CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yazlık villası oldu. CHP'li başkanın, yangın sırasında villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile korumaya aldığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Drone ile yapılan çekimde, Sözen'in villasının etrafını temizlettiği görülüyor.


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Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
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