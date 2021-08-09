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Yangına yardıma gitti evi ve hayvanları yandı

Manavgat’taki yangının ilk gecesi, kardeşine yardıma giden 4 çocuk babası İbrahim Güven, döndüğünde evinin ve 120 koyununun telef olduğunu gördü. Güven’in tesellisi ise yangının mahallesine geleceğini önceden tahmin edip, çocuklarını önden gönderip dedelerini evden çıkarmalarını söylemesi oldu. Ümmü Güven’in ise yaşananlar karşısında gözleri doldu.

Haber Merkezi İHA
Yangına yardıma gitti evi ve hayvanları yandı
Yangına yardıma gitti evi ve hayvanları yandı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangına ilk gün gece yarısı 01.30 sıralarında, yakalanan Saraçlı Mahallesi’nde bir çok ev yandı, binlerce küçük baş, yüzlerce büyükbaş hayvan telef oldu. Tarım aletlerinin yanı sıra ekili alanları da zarar gören mahallede hayvanların yem ve saman balyaları da yandı.

Çocuklarını uyardı

50 yaşındaki İbrahim Güven ise yangına, yardım için Kalemler Mahallesi’ndeki kardeşinin yanına gitti. Burada yangından kardeşinin malzemelerini ve hayvanlarını kurtarmaya yardım eden Güven, yeğeninin,‘dayı Kepez Beleni’nde yangın çıkmış’ sözleri ile büyük korku yaşadı. Yangın çıkan yerin hemen alt noktasında evi ve ahırı bulunan Güven, yangının kendi mahallesine gelmesinden korktu.

Hayvanları uzaklaştıramadılar

Yangının gelme ihtimaline karşın Güven, ilçe merkezindeki çocuklarına haber vererek eve geçmelerini, dedesi ve hayvanları kurtarmalarını istedi. Çocukların Saraçlı Mahallesi’ndeki eve gelmesiyle birlikte alevler bölgeye girdi. Çocuklar evde bulunan 80 yaşındaki dedeyi çıkardı ama hayvanları uzaklaştıramadı. Yangında Güven’in evi ve 120 küçükbaş hayvanı yanarak telef oldu. Bir süre sonra eve gelen Güven ise babasının kurtulduğuna şükrederken, hayvanlarının telef olması ve evinin yanması karşısında büyük üzüntü yaşadı.


Yangınla boğuşan kardeşine yardıma gitti


Bölgede hayvancılıkla uğraşan İbrahim Güven, yangının ilk başladığı noktalardan biri olan Kalemler Köyü’ne kuzenine yardıma gittiğini hatırlattı.
Kuzeninin çocuklarının’ Dayı bizi kurtar’ diye telefon ettiğini dile getiren Güven, “ Oraya akrabalarıma yangına yardıma gitmiştim. Ben orayı kurtaracağım derken kendi evim yandı. Akşama yangın kendi evime geldi. Ben orada yardım ederken yeğenlerim dayı, ‘10 dakika önce Kepez Beleni’nde yangın başlamış’ haberini söylediler. Ben hemen yola çıktım. Çünkü yangının oradan mahalleme geleceğini tahmin ediyordum. Orada başladıktan sonra yangın kesin benim evime gelirdi” diye konuştu.


120 koyunu yandı


Bu haberi alır almaz Manavgat ilçe merkezindeki çocuklarını telefonla durumu bildirdiğini anlatan Güven, “ Çocuklarım benden önce geldi ancak dedelerini kurtarabildi. Koyunlarımı kurtaramadı. Hayvanlarım gitti. Ben geldiğimde evim alevler içindeydi. Yetişemedim. Beni en fazla üzen koyunlarımın ve köpeğimin yanması oldu. 120 hayvanım yandı. Ne diyeyim. Tek şükürüm babamın kurtulması” dedi.
"Hayvanlar gelirse yangını bir nebze olsa unuturuz"


Evine yıkım kararı verildiğini ve enkaza döndüğünü ifade eden Güven, “Benim her şeyim hayvanlarımdı. Küçükbaş hayvan desteği yaparlarsa çok mutlu oluruz. En azından evimizin yandığını bir nebze olsa unuturuz” diye konuştu.
Ümmü Güven ise tüm emeklerinin kaybolup gittiğini belirterek, gördüğü manzara karşısında ciğerlerinin yandığını bildirdi.

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