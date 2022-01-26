Bir tiyatro da DEVA'dan: Durumumuz kötü diyen kadının Marmaris'te orman içinde apartı varmış
Muhalefet partilerinin olumsuz algı oluşturulmak için sergilediği tiyatrolara yenisi eklendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın pazar yerine gerçekleştirdiği ziyarette bir kadın, "Yaşam standardımız düştü. Durumumuz kötü" demişti. O kadının Müge Anlı’nın programında, "Evim var, Marmaris'te orman içinde apartım var" dediği görüntüler ortaya çıktı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir pazar yerine ziyaret gerçekleştirdi. DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından da paylaşılan o ziyaretin görüntülerinde, bir kadın "Yaşam standardımız düştü. Durumumuz kötü" ifadelerini kullanmıştı.
"MARMARİS'TE ORMANDA APARTIM VAR"
Kadının Müge Anlı'nın programına katıldığı, canlı yayında, evinin ve Marmaris'te ormanlık içinde apartının bulunduğunu söylediği görüntüler sosyal medyaya düştü.
O yayında kadın, "Benim arsamı sattılar. onu yediler. Evimi de satacaklarmış. Marmaris'te orman içinde apartım var" ifadelerini kullanıyor.