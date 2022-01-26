Gündem Bir tiyatro da DEVAdan Durumumuz kötü diyen kadının Marmariste orman içinde apartı varmış
POLİTİKA

Bir tiyatro da DEVA'dan: Durumumuz kötü diyen kadının Marmaris'te orman içinde apartı varmış

Muhalefet partilerinin olumsuz algı oluşturulmak için sergilediği tiyatrolara yenisi eklendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın pazar yerine gerçekleştirdiği ziyarette bir kadın, "Yaşam standardımız düştü. Durumumuz kötü" demişti. O kadının Müge Anlı’nın programında, "Evim var, Marmaris'te orman içinde apartım var" dediği görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir tiyatro da DEVAdan: Durumumuz kötü diyen kadının Marmariste orman içinde apartı varmış
Ali Babacan'a, "Durumumuz kötü" diyen kadın.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti tarafından olumsuz algı oluşturulmak için sergilenen tiyatroların bir benzeri, şimdi de DEVA Partisi tarafından gerçekleştirildi.

DEVA Partisi de İYİ Parti'ye özendi: Babacan'a 'durumumuz çok kötü' diyen kişinin Marmaris'te apartı varmış
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DEVA Partisi de İYİ Parti'ye özendi: Babacan'a 'durumumuz çok kötü' diyen kişinin Marmaris'te apartı varmış
İYİ Parti'de görmeye alışık olduğumuz tiyatrolara bir yenisi de DEVA Partisi'nde eklendi. Partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda senaryo gereği pazarda Ali Babacan'la karşılaşan kadın 'Hiç bu kadar kötü duruma düşmedik. Durumumuz çok kötü.' diyerek Babacan'a sitem ediyor. O sırada yetkililerin pazar tezgahına mikrofon yerleştirdiği de gözlerden kaçmıyor.

Aynı kadının yakın zamanda Müge Anlı'nın programına çıktığı ve Marmaris'te orman içinde apartının olduğunu söylediği görüntüler ortaya çıktı. Durumun ardından sosyal medyada DEVA Partisi ve Ali Babacan'a tepkiler geldi.

PAZARDA 'KÖTÜ DURUMDAYIM' DEMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir pazar yerine ziyaret gerçekleştirdi. DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından da paylaşılan o ziyaretin görüntülerinde, bir kadın "Yaşam standardımız düştü. Durumumuz kötü" ifadelerini kullanmıştı.

"MARMARİS'TE ORMANDA APARTIM VAR"

Kadının Müge Anlı'nın programına katıldığı, canlı yayında, evinin ve Marmaris'te ormanlık içinde apartının bulunduğunu söylediği görüntüler sosyal medyaya düştü.

O yayında kadın, "Benim arsamı sattılar. onu yediler. Evimi de satacaklarmış. Marmaris'te orman içinde apartım var" ifadelerini kullanıyor.

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