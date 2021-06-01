Gündem Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşenerin karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar
POLİTİKA

Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’da esnaftan işleri konusunda olumsuz bir cevap alamayınca bir ‘tiyatro’ sergilendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye’yi kötülemeye başladı. Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını verdi.

Haber Merkezi Diğer
Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşenerin karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar
CHP'li genç tezgahın arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'a gerçekleştirdiği ziyarette Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girdi. Esnafa işleri konusunda sorular soran Akşener, kendisine verilen cevaplardan olumsuz bir durum çıkaramadı.

KENDİNİ ESNAF GİBİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine dükkanda bulunan bir genç, tezgahın arkasına geçip kendini orada çalışan bir kişi olarak gösterip Türkiye’yi kötüleyen cümleler kurmaya başladı.

DÜKKAN SAHİBİ: BİZİMLE ÇALIŞMIYOR

Ardından dükkan sahibi “Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller” diyerek bu genci daha önce hiç görmediğini ve kendisinin yanında çalışmadığını belirtti.

"CHP GENÇLİK KOLLARINDAYIM"

Dükkan sahibinin sözlerinin ardından genç, “CHP gençlik kollarındayım” yanıtını verdi. Dükkan sahibi olayın ardından yaptığı açıklamada, CHP’li gencin kalabalık bir ortamda bir anda tezgahın arkasına geçtiğini belirterek bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYOR

O gencin Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu, daha önce CHP gençlik kollarında görev yaptığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ TİYATROYA ORTAK OLDU

Sözcü gazetesi de sergilenen bu tiyatroyu, CHP’li kişinin kendisini esnaf gibi gösterdiği itirafına rağmen “İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Hatay’da bir esnafın sözleri çevredekileri duygulandırdı. "Eşim 8 aylık hamile, doğacak çocuğumun geleceğini görmüyorum bu ülkede" diyen esnaf, "Atatürk’e yapılan haksızlık, hakaretten sıkıldık. 30 yaşındayım susturulmaktan bıktım, artık konuşmak istiyorum” ifadeleriyle haberleştirdi.

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