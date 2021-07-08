İYİ Parti'den yeni tiyatro: 'Ayakkabısı delik' denilen kişi varlıklı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Adana’ya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener’in konvoyu geçerken yola dökmüştü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplanmıştı.

CHP'li genç esnaf gibi çıkartılmıştı

Bunun öncesinde de benzer bir tiyatro sergilenmiş esnaftan olumsuz yanıt alamayınca Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarında görevli biri esnaf gibi çıkartılıp Türkiye hakkında olumsuz yorumlar yaptırılmıştı.

Tiyatronun adresi bu kez Antalya

Haber 7'de yer alan habere göre, İYİ Parti tarafından olumsuz algı oluşması için servis edilen bu 'tiyatrolara' bir yenisi daha eklendi.

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, Instagram hesabı üzerinden adının M.B. olduğu öğrenilen bir kişinin elinde delinmiş ayakkabı tuttuğu fotoğrafı paylaşarak çiftçiler üzerinden algı yapmaya çalıştı.

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Paylaşılan fotoğrafa da "Tarlada üretim yapan çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor" notu düşüldü.

Servis edilen kişinin fotoğrafları ortaya çıktı

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın yanına oturtulan ve üzerinden algı oluşturulmaya çalışılan kişinin bir serası, bir arabası, bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı öğrenildi.

M.B'nin ayrıca yeni bir arabayla turladığı görüntü de ortaya çıktı.

GÜNDEM Akşener'in ziyaretinde yeni tiyatro: 'Para etmiyor' denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı

GÜNDEM Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar