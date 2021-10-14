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POLİTİKA

Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu'nun oğlu çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyareti sırasında yanına gelen ve hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi çocuğu olduğunu söyleyen Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı
Göktuğ Senemoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Tokat'a gitti. Akşener'in ilk durağı Zile ilçesi oldu. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, ziyareti sırasında bir genç ile yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener'in yanına giderek hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişi kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürdü.

İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU ÇIKTI

Ancak Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı.

Oğlunun çiftçi olduğunu söylediği Orhan Senemoğlu'nun ise emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

Orhan Senemoğlu ve Göktuğ Senemoğlu
Orhan Senemoğlu ve Göktuğ Senemoğlu

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