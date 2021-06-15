Akşener'in ziyaretinde yeni tiyatro: 'Para etmiyor' denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Adana’da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yeni bir “tiyatro” sergilendi. Bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener’in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplandı. Daha önce de esnaftan olumsuz yanıt alamayınca Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarında görevli biri esnaf gibi çıkartılmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’da esnaftan işleri konusunda olumsuz bir cevap alamayınca bir ‘tiyatro’ sergilenmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye’yi kötülemeye başlamıştı.
Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını vermişti.
Yere dökülen soğan Akşener gidince toplandı
Bu tiyatronun bir benzeri Adana'da sergilendi. Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.
Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.
Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.
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Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.