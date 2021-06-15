Gündem Akşenerin ziyaretinde yeni tiyatro Para etmiyor denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı
ADANA

Akşener'in ziyaretinde yeni tiyatro: 'Para etmiyor' denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Adana’da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yeni bir “tiyatro” sergilendi. Bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener’in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplandı. Daha önce de esnaftan olumsuz yanıt alamayınca Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarında görevli biri esnaf gibi çıkartılmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Akşenerin ziyaretinde yeni tiyatro: Para etmiyor denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı
"Para etmiyor" denilerek dökülen soğanlar Meral Akşener gidince geri toplandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’da esnaftan işleri konusunda olumsuz bir cevap alamayınca bir ‘tiyatro’ sergilenmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye’yi kötülemeye başlamıştı.

Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar
GÜNDEM
Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar

Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını vermişti.

Yere dökülen soğan Akşener gidince toplandı

Bu tiyatronun bir benzeri Adana'da sergilendi. Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.

'Para etmiyor' diye Akşener'in önüne döktüğü soğanları gidince geri topladı
OYNAT 00:59
'Para etmiyor' diye Akşener'in önüne döktüğü soğanları gidince geri topladı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener'in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı.

OYNAT 01:00
"Torunuma süt alamıyorum" diyen CHP'li kadının alkol masasındaki fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde
CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlattı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

OYNAT 02:04
"Evimde ekmek yok" diyen CHP'li kadının tatil beldelerinde ve alkol masalarındaki fotoğrafları gündemde
CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Leyla Doğan adlı üye, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Evimde ekmek yok. Pazarda çürük meyve topluyorum. Bu şekilde yaşayamam' sözleriyle anlattı. Doğan'ın paylaştığı tatil beldeleri ve 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Abone Ol Google News
Müthiş maçtakazanan Fransa

Müthiş maçta
kazanan Fransa

İki favorinin karşılaştığı maçta kazanan Fransa oldu.
Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo tarihe geçti

​Portekiz'in Macaristan'ı yendiği maça Ronaldo damga vurdu.
Aşılamadagünlük rekor

​Son 24 saatte 1 milyon 240 bin kişi aşılandı.

Gol kralı <br>Fenerbahçe'de

Gol kralı
Fenerbahçe'de

Bundesliga 2'de gol kralı olan futbolcu imzayı attı.

​Türkiye'nin 15 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması.

​Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için" diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.