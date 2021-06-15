Akşener'in ziyaretinde yeni tiyatro: 'Para etmiyor' denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’da esnaftan işleri konusunda olumsuz bir cevap alamayınca bir ‘tiyatro’ sergilenmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye’yi kötülemeye başlamıştı.

GÜNDEM Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar

Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını vermişti.

Yere dökülen soğan Akşener gidince toplandı

Bu tiyatronun bir benzeri Adana'da sergilendi. Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.

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Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.

OYNAT 00:59 'Para etmiyor' diye Akşener'in önüne döktüğü soğanları gidince geri topladı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener'in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı. BiP'te paylaş

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