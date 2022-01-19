Gündem İYİ Parti grup toplantısında barınamıyoruz diyen gencin İtalya tatili fotoğrafları ortaya çıktı
POLİTİKA

İYİ Parti grup toplantısında 'barınamıyoruz' diyen gencin İtalya tatili fotoğrafları ortaya çıktı

İYİ Parti'nin bu haftaki grup toplantısında Meral Akşener, kürsüde öğrenci Deniz Barış Çatal'a söz verdi. Konuşmasında "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" deyip "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" ifadesini kullanan Çatal'ın, İtalya gezisinden fotoğrafları ortaya çıktı. CHP'nin salonundan fotoğrafları da bulunan Çatal, İYİ Parti grup toplantısı sonrası bu fotoğrafını sildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti grup toplantısında barınamıyoruz diyen gencin İtalya tatili fotoğrafları ortaya çıktı
Akşener'in söz verdiği Deniz Barış Çatal

İYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kürsüyü konuşmasının ortalarında Deniz Barış Çatal isimli bir gence bıraktı.

KÜRSÜDE "BARINAMIYORUZ" DEDİ

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi ve Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı olan Çatal, sözlerine "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" diye başladıktan sonra "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Akşener'in kürsüye çıkardığı Deniz Barış Çatal: Duşta uzun süre kalamıyoruz
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Akşener'in kürsüye çıkardığı Deniz Barış Çatal: Duşta uzun süre kalamıyoruz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'geçinemiyor' diyerek kürsüye çıkardığı Deniz Barış Çatal, kaldığı KYK yurtlarını eleştirdi. Çatal duşta uzun vakit geçiremediğinden şikayet etti.

İTALYA GEZİSİNDEN FOTOĞRAFLAR

"Barınamıyoruz" diyen gencin, İtalya gezisinden ve TBMM'de CHP grup toplantılarının yapıldığı salondan CHP logosu önünde çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı.

CHP'Lİ FOTOĞRAFINI SİLDİ

İYİ Parti grup toplantısı sonrası Akşener'in konuşturduğu Çatal, sosyal medya hesabından CHP'li fotoğrafını kaldırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Yeni Seçmen Komisyonu Başkanı Zana Gümüş de kendisinden 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda "yol arkadaşımız" diyerek bahsediyor.

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