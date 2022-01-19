İYİ Parti grup toplantısında 'barınamıyoruz' diyen gencin İtalya tatili fotoğrafları ortaya çıktı

İYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kürsüyü konuşmasının ortalarında Deniz Barış Çatal isimli bir gence bıraktı.

KÜRSÜDE "BARINAMIYORUZ" DEDİ

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi ve Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı olan Çatal, sözlerine "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" diye başladıktan sonra "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulundu.

İTALYA GEZİSİNDEN FOTOĞRAFLAR

"Barınamıyoruz" diyen gencin, İtalya gezisinden ve TBMM'de CHP grup toplantılarının yapıldığı salondan CHP logosu önünde çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı.

CHP'Lİ FOTOĞRAFINI SİLDİ

İYİ Parti grup toplantısı sonrası Akşener'in konuşturduğu Çatal, sosyal medya hesabından CHP'li fotoğrafını kaldırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Yeni Seçmen Komisyonu Başkanı Zana Gümüş de kendisinden 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda "yol arkadaşımız" diyerek bahsediyor.

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