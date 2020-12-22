Gündem Çaldıkları televizyonları yola fırlatıp kaçtılar Kadıköyde hırsız polis kovalamacası
İSTANBUL

Çaldıkları televizyonları yola fırlatıp kaçtılar: Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası

Kadıköy'de atık kağıt toplanan motosikletle geldikleri mağazadan 4 adet televizyon çalan 2 hırsız ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çaldıkları televizyonları yola atan şüpheliler, ardından motosikleten inerek yaya olarak kaçtı. Şüphelilerden biri yakalanırken, televizyonların çalınma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan bir beyaz eşya mağazasına, kağıt toplanan motosikletle 2 kişi geldi. Hırsızlar motosikletten inerek yaya olarak mağazanın etrafında dolaşmaya başladı.

  • Hırsızlar bir süre sonra mağazanın arka kapısını açarak içeri girdi. Hırsızlar içerden yaklaşık 20 bin lira değerindeki 4 LED televizyonu alarak geldikleri motosiklete taşımaya başladı. Hırsızlık olayını gören bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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KOVALAMACA YAŞANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Motosikletle gelen hırsızlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti.

  • Göztepe Köprüsü'nden Libadiye Caddesi'ne doğru kaçan hırsızlar daha sonra D-100 Karayoluna geçerek ters yönden kaçmaya başladı. Hırsızlar çaldıkları televizyonları yola attıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi.

DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelilerden 16 yaşındaki T.K yakalanarak polis merkezine götürülürken, diğer şüpheli kaçtı. Çalınan televizyonlar yoldan toplanarak polis aracına kondu.

  • Ekipler kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları televizyonları motosiklete taşırken görülüyor.

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