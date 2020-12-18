Pastane çalışanlarını oyalayıp, dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldılar

Pes dedirten hırsızlık kamerada: Kasadan aldıklarıyla yetinmeyip sadaka kutusuna göz dikti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, manava giren şüpheli, para dolu sadaka kutusu ile kasadaki paraları alıp, kaçtı. Sabah geldiği manavında hırsızlığı fark eden Bekir Ürkmez, güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da polise haber verdi. Polis, güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Manav sahibi Bekir Ürkmez, ''Sadaka kutusu dahil tüm bozuk paraları almış mübarek gün. Biz gece gündüz koşturuyoruz, o gelip toplamış gitmiş. Yaklaşık 400 lira bozuk para vardı. Yanında para dolu sadaka kutusu vardı. Dağıttığı her şeyi yerine koymuş ve gitmiş. Şikayetçi oldum. Gereken yapılsın'' dedi.

