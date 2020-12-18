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Gündem Pastane çalışanlarını oyalayıp, dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldılar
İSTANBUL

Pastane çalışanlarını oyalayıp, dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldılar

İstanbul Kadıköy’de 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Bir pastaneye gelen iki kişi çalışanları oyaladıktan sonra, dezenfektan sıkma bahanesiyle tezgahın yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’nde bulunan bir pastanede gerçekleşti. Bir erkek ve bir kadın pastaneye gelip bir süre çalışanlarla müşteri gibi konuştu. Etrafı iyice kolaçan eden şahıslardan daha sonra erkek olan şüpheli pastane çalışanını tezgahtan uzaklaştırdı.

Sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
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Sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
İstanbul Bahçelievler'de bir pastaneye gelen hırsız, 2 kilo şekerpare siparişi verip, siparişin hazırlandığı sırada sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • O sırada pastanenin içinde ürünlere bakan kadın dezenfektanı eline sıkma bahanesi ile sadaka kutusunu çantasına attı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da bir fırındaki sadaka kutusu ikinci kez çalındı
GÜNDEM
Avcılar'da bir fırındaki sadaka kutusu ikinci kez çalındı

Pastane işletmecisi isyan etti


Pastanenin işletmecisi Enver Özenç, "2 kişi içeriye giriyor ne alabiliriz diye çalışan elemanımızı oyalıyorlar dezenfektan sıkma bahanesi ile bayan gelip dezenfektanın yanında bulunan sadaka kutusunu çantasının içine koyuyor" dedi.

Pes dedirten hırsızlık kamerada: Kasadan aldıklarıyla yetinmeyip sadaka kutusuna göz dikti
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Pes dedirten hırsızlık kamerada: Kasadan aldıklarıyla yetinmeyip sadaka kutusuna göz dikti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, manava giren şüpheli, para dolu sadaka kutusu ile kasadaki paraları alıp, kaçtı. Sabah geldiği manavında hırsızlığı fark eden Bekir Ürkmez, güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da polise haber verdi. Polis, güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Manav sahibi Bekir Ürkmez, ''Sadaka kutusu dahil tüm bozuk paraları almış mübarek gün. Biz gece gündüz koşturuyoruz, o gelip toplamış gitmiş. Yaklaşık 400 lira bozuk para vardı. Yanında para dolu sadaka kutusu vardı. Dağıttığı her şeyi yerine koymuş ve gitmiş. Şikayetçi oldum. Gereken yapılsın'' dedi.


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