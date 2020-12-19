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Gündem Caminin yardım paralarını kıskaçlı çubukla çalan hırsız yakalandı
BURSA

Caminin yardım paralarını kıskaçlı çubukla çalan hırsız yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hırsız, camideki yardım kutusunda toplanan paraları ucunda kıskaç olan çubuk ile çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızlık zanlısı A.A., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Zanlı kısa süre içerisinde güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı kısa süre içerisinde güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi’ndeki Aynalı Hoca Tabip Camii’nde kimsenin olmadığı sırada namaz kılma bahanesiyle camiye giren şüpheli, yardım kutusundaki paraları ucunda kıskaç olan çubukla çaldı.

Güvenlik kameralarını izleyen cami görevlileri, hırsızlığı fark edip, polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan A.A. olduğu belirlendi.

Zanlı emniyette paraları nasıl çaldığını gösterdi.

A.A. kısa süre sonra güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polis ekiplerine çubuğu nasıl kullandığını gösterdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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