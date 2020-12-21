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ANTALYA

Markete giren hırsız müşteriye ekmek sattı kaçarken de 5 TL bahşiş bıraktı

Antalya’da sıra dışı bir olay yaşandı. Markete giren bir hırsız, gelen müşteriye hem ekmek sattı hem de kasadaki 700’tlyi alıp, çıkarken 5 TL’de bahşiş bıraktı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Markete giren hırsız 700 TL çaldı.
Markete giren hırsız 700 TL çaldı.

Antalya'da tuhaf bir hırsızlık olayı yaşandı. Kepez İlçesi Menderes Mahallesi’nde market işleten Çekdar Parıltı’ının iş yerinde 3 gün önce hırsızlık olayı gerçekleşti.

Evi ile marketi yan yana olan Parıltı, iş yerini kısa süreliğine annesine emanet etti. Bir süre sonra markete gelen bir kişi anneye,‘Çekdar nerede’ diye sordu. Bir süre sonra markete gelen bir kadın müşteri ise ürün istedi. Anne eve oğlunu çağırmaya gitti. Bu sırada başında kapişonla markette bekleyen şahıs, kadına istediği ekmekleri sattı ve parayı da cebine attı.

700 TL ÇALDI

Kasayı gözüne kestiren şahıs, iki girişiminin ardından kasadaki 700’TL’yi aldı. Şüpheli şahıs çıkarken 5 TL’yi de bahşiş gibi tezgahın üzerine bıraktı. Çekdar Parıltı, markete geldiğinde kasanın açık, paraların yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kapşonlu bir genç tarafından soyulduğunu anlayan Parıltı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Görüntüleri inceleyen polis, şahsı kısa sürede yakaladı.

ANNEMİ KANDIRMIŞ

"Annemi benim ismimi söyleyerek inandırmış"
Çekdar Parıltı, olayın geçtiğimi Cuma günü sabah saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Eviyle marketinin yan yana olduğunu dile getiren Parıltı, “ Kısa süreliğine eve gittim, markete de annemi bıraktım. O sırada buraya bir şahıs geliyor ve beni soruyor. Annemde, ‘Eve gitti gelecek şimdi’ diyor. Şahıs benim ismimi söyleyince annem rahatlıyor ve tanıdığımı düşünüyor. Kasaya gitmez diyor. Hemen arkasından bir kadın müşteri geliyor. Bir şey istemesi üzerine annem eve geliyor. Bu şahıs kadın müşteriye ekmekte satıyor. Ekmek alan kadın daha sonra bizim bahçeye geçiyor” dedi.

5 TL BAHŞİŞ BIRAKMIŞ!

Markette yalnız kalan şahsın kasaya yöneldiğini anlatan Parıltı, “ İki üç kez kasaya bir hamle yapıyor. Kasanın içindeki paraları alıyor. Çıkarken de Allah razı olsun 5 TL bahşiş bırakıyor. Hırsız müşteriyi de mağdur etmiyor, ekmek bile satıyor. Sattığı ekmeğin parasını da cebine koyuyor. İnsaflı bir hırsız. Teşekkür ediyoruz bu arada ona. Kasadan 700 TL’mizi götürüyor. Görüntüleri izleyince hırsızın rahatlığına şaşırdım. 5 TL’de bize bırakmış, bahşişimizi de aldık. Bizi de unutmasın.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan olay anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Markete gelen kapşonlu şahsın, gelen bir kadın müşteriye ekmek satması, aldığı parayı kasaya koyma çabaladığı ama sonra cebine attığı görüldü. Kadın müşterinin marketten ayrılmasının ardından kasaya yönelen hırsızın, iki kez dışarı gidip geldiği ve en son kasadaki paraları aldığı, çıkarken de 5 TL’yi tezgahın üzerine bıraktığı görüntülere yansıdı. Hızla marketten çıkan şahsın kapşonunu açıp, bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

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