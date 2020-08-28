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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz her geçen gün daha iyi konuma geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan Erdoğan "Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan koronavirüs salgını konusunda uyarıda bulunan Erdoğan, "Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Büyük Çamlıca Cami'ne geçti. Erdoğan, namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

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"Sağda solda konuşulanlara hiç dikkate almayın"

Erdoğan, "Farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım. Dünyada bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanlara hiç dikkate almayın. Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" dedi.

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