Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz her geçen gün daha iyi konuma geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan Erdoğan "Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan koronavirüs salgını konusunda uyarıda bulunan Erdoğan, "Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım" dedi.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2020, 14:20 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020, 14:28 DHA