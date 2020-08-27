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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'sinin vatandaşlara hizmet için harcandığını, artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'sinin toplumun refahı için kullanıldığını açıkladı. Albayrak, açıklamasında, "Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Berat Albayrak
Bakan Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan infografikli 'vergi' paylaşımı: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
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Bakan Albayrak'tan infografikli 'vergi' paylaşımı: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002'de toplanan her 100 lira verginin sadece 14,3 lirası hizmet için harcanırken, 2019'da 85,2 lirasının sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığını belirterek 'Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur.' ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 'Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Net söylüyorum Türkiye'de 2013'ten beri özellikle son 7 yıldır AK Parti iktidarı farklı ekonomik mücadeleler veriyor. Ben Enerji Bakanlığı dönemimden itibaren bu sürecin içerisindeyim' dedi.


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