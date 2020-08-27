Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadesini kullandı.

OYNAT 00:23 Bakan Albayrak'tan infografikli 'vergi' paylaşımı: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002'de toplanan her 100 lira verginin sadece 14,3 lirası hizmet için harcanırken, 2019'da 85,2 lirasının sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığını belirterek 'Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur.' ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.



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2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.



FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur. pic.twitter.com/6SWR5wCrae — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 27, 2020

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OYNAT 00:46 Bakan Albayrak: AK Parti 2013'ten beri siyasi bağımsızlık mücadelesi veriyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 'Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Net söylüyorum Türkiye'de 2013'ten beri özellikle son 7 yıldır AK Parti iktidarı farklı ekonomik mücadeleler veriyor. Ben Enerji Bakanlığı dönemimden itibaren bu sürecin içerisindeyim' dedi. BiP'te paylaş

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