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POLİTİKA

Bakan Albayrak'tan Fatih gemisi paylaşımı: Yeni bir çağın başlangıcı

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfetmesinin yankıları sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu.
Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi vermiş, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfini duyurmuştu. Türkiye'yi sevince boğan haberin yankıları sürüyor.

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"Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

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