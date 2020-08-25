Bakan Albayrak'tan Fatih gemisi paylaşımı: Yeni bir çağın başlangıcı

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi vermiş, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfini duyurmuştu. Türkiye'yi sevince boğan haberin yankıları sürüyor.
"Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.