Bakan Albayrak: Doğal gaz keşfi kesinlikle faturalara yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarihi ve çok önemli bir dönemde bu yayın gerçekleşiyor. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını başlattık. Bunun meyvelerinden en önemlisini cuma günü aldık. Türkiye'nin tamamında bu müjde büyük hava yarattı.

Türkiye'nin cari açık değil, cari fazlası vereceği, döviz konuşacağımız bir dönemi konuşacağımızı söyledim. Türkiye önümüzdeki yıllarda bir bakmışız ki cari fazla veriyor. Şu anki rezerv ihtimaliyle çok büyük bir rezerv. Yıllık 15-20 milyarlık tedarik demek. Bu sadece bu haliyle kalsa bile ciddi %30'luk ihtiyacı kazanmak dışında, Türkiye'nin önemli pazarlıklar kazanacağı bir süreç.

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Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız.

Doğal gaz ne zaman çıkarılacak?

Bu son süreç TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracak. Bu keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak. TPAO bugünkü kapasitesiyle bu gazı oradan çıkararak onu işleyecek sermayeye sahiptir. Doğal gazın çıkışı olaraken hızlı sürede 2023 olarak belirttik. TPAO en hızlı şekilde çıkaracak yapıya sahip. 2023 hedefi gerçekçi bir süredir. Akdeniz'e göre daha yumuşak bir zemin çıktı. Çok düşük maliyetle çıkarılacak. Türkiye TPAO bu sahayı kendi işletip kendi çıkaracak.

Kendi altyapımızla, kendi mühendislerimizle bunu sisteme katacağız. Konuşulan rakamların altında çıkaracağız doğal gazı.

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Karadeniz'de rezerv ne kadar?

Dünyadaki en son teknolojiye sahip bir TPAO var sahada. Bu daha başlangıç. Altında potansiyeli olan 2 katman daha var. 5-6 bin kilometrelik bir alanda yeni bakılacak alanlar var. Karadeniz'de başka alanlar var, Akdeniz'deki aramalarımız var. Türkiye yeni bir süreci başlattı. Türkiye maddi ve manevi olarak bir duvarı yıktı.

Türkiye'yi enerji üreticiler ligine çıkaran bir keşiftir. Zihinsel bir devrim yaptık. Bu keşif Türkiye'yi dünya üreticisi haline getirecek.

Farklı ülkelerle işbirliği

Keşif doğal gazı dışarıdan daha ucuz almamızı sağlayacak. Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İrandır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya ile en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Teknik dönemde zorda kaldığımız da bile tedarikte zorlamadı. Bu açıdan ben yine ülkemizin, paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğacağını söyleyebilirim.

Doğal gazı çok düşük maliyetle çıkaracağız. Bu indirim olarak halkımıza da yansıyacak.

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Doğal gazın Türkiye'ye katkısı

Türkiye'nin döviz fazlası vereceği bir dönem başlıyor. Enerji kısmında meyvelerini almaya başladık. Kur saldırılarına karşı da Türkiye'yi güçlendirecek. Karadeniz'deki keşif Merkez Bankası'na yeni bir döviz rezervi eklemiştir

Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek. Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak.

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Keşif faturalara yansıyacak

Kesinlikle doğal gaz keşfi faturalara yansıyacak. Aynı zamanda sanayicimizin kullandığı elektrik faturalarına da yansıyacak. 2023'ten önce yansıması için çalışıyoruz. Belki 2023'ten önce de müjdelerle gelebiliriz.

Çıkaracağımız bu doğal gazı elektrik üretiminde de kullanılarak, daha ucuz elektrik sağlayabileceğiz.

Doğal gaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak. Bunu 2023'e yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

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Doğu Akdeniz gerginliği

Türkiye egemenlik haklarından taviz veremez, bu 83 milyonun zenginliği, hakkı.

"Saldırılar bana enerji veriyor"

Benim kadar saldırıya uğrayan bir bakan arkadaşımız yoktur. Bana nasıl etkisi var biliyor musunuz. Çok büyük enerji veriyor. Çok doğru şeyler yapıyor ki birileri rahatsız oluyor.

Bu ülkenin en ama en bahtsız olduğu nokta muhalefet. Eğitimli kesim üzerinden öyle bir beyin yıkama var ki gerçekleri görememe. 83 milyonun bu haberden mutlu olmasına üzülen böyle bir muhalefet var mı? Türkiye'deki 3 muhalefet partisinin konuşmalarını yazan aynı akıl. Muhalefet açısından çok tramvatik bir durum var. Muhalefet için bazen üzülüyorum.

Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden'in sözlerinin muhatabı biz değil, muhalefet.

Türkiye eski modellerden milli modele geçiyor. Bunu yapalım bunu yapmayalım kolaycılığa kaçmayacağız.