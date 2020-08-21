Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yer buldu

İngiltere basını, Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yoğun ilgi göstererek, “Ülke ekonomisi ve enerji güvenliği için tarihi bir adım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ağustos’ ta yaptığı açıklamada Türk milletine "müjde" vereceğini dile getirmesinin ardından bugün Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Erdoğan’ın müjdesi İngiliz basınında yoğun ilgi gördü. İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, "Türk sondaj gemisi Karadeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi keşfetti" başlığıyla yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm testleri ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını ve Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük doğal gaz keşfi olduğunu ifade ettiğini belirten BBC, üretim hedefinin 2023 olduğunu yazdı.

Türk Lirası yükselecek

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Erdoğan’ın Karadeniz’de önemli gaz kaynakları bulunduğunu açıklaması üzerine Türkiye’nin enerji ithalatına neredeyse ihtiyaç duymayacağı bir keşif yaptığını belirtti. Reuters, bulunan rezervin Türk enerji şirketlerinin hisselerini artıracağını ve Türk lirasının tekrar yükselmesini sağlayacağını yazdı. Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih’in Temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz’de Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirten Reuters, beklenen doğalgaz rezervinin Türkiye’nin yaklaşık 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını öne sürdü.

İngiliz Financial Times gazetesi, "Türkiye Karadeniz’de büyük doğalgaz keşfini selamlıyor" başlığı ile verdiği haberinde Erdoğan’ın Türkiye’nin Karadeniz’de büyük bir doğalgaz keşfi yaptığını okuyucularına duyurdu. Financial Times, yapılan keşfin ülke ekonomisine ve enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu belirtti.

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İran basınında geniş yer buldu

İran basını, Türkiye’nin bulduğu doğal gaz rezervine geniş yer verdi. İran’ın Fars, Mehr ve Tesnim Haber Ajansları, Türkiye’nin doğal gaz keşfini “Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz’de buldu” şeklinde verirken, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye için yeni bir dönem olabileceğine dikkat çekildi.

OYNAT 02:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

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“Devasa Keşif”



Fars Haber Ajansı ise Türkiye’nin bulduğu doğal gaz rezervini “Devasa Keşif” olarak adlandırırken, Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama faaliyetleri ve Yunanistan ile yaşanan gerileme de gönderme yaptı. İran’ın önemli ekonomi sitelerinden İktisat News, Türkiye’nin yeni doğal gaz keşfi ile kendi enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ve Türkiye’ye doğal gaz ihraç eden ülkeler için rekabetin artacağını yazdı.

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